Izraelio kariuomenės vadas įspėja apie kovą be poilsio, jei įkaitai neatgaus laisvės

„Manau, kad artimiausiomis dienomis sužinosime, ar galime pasiekti susitarimą dėl mūsų įkaitų paleidimo“, – kariuomenės pareiškime cituojamas štabo viršininkas generolas leitenantas Eyalas Zamiras. „Jei to padaryti negalime, kovos tęsis be poilsio“, – penktadienį Gazos Ruože kalbėdamasis su pareigūnais tvirtino jis.

Izraelio kariuomenės paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip E. Zamiras vadavietėje susitinka su kariais ir pareigūnais.

Iš 251 žmogaus, kurie buvo pagrobti iš Izraelio per „Hamas“ išpuolį 2023 m. spalio mėnesį, 49 vis dar laikomi Gazos Ruože, 27 iš jų, pasak kariuomenės, yra negyvi. Ginkluotos palestiniečių grupuotės šią savaitę paskelbė du vaizdo įrašus, juose užfiksuoti įkaitai, kurie atrodo išsekę ir nusilpę.

Praėjusį mėnesį nutrūko Jungtinių Valstijų, Egipto ir Kataro tarpininkaujamos derybos, kuriomis siekta užtikrinti, kad būtų nutraukta ugnis ir paleisti įkaitai, o kai kurie žmonės Izraelyje ėmė raginti imtis griežtesnių karinių veiksmų. Visa tai vyksta didėjant tarptautiniam ir vidiniam spaudimui atnaujinti pastangas nutraukti ugnį beveik 22 mėnesius vykstančiame kare. Spaudimą, be kita ko, daro daugybės įkaitų šeimos.

Tuo tarpu pagalbos agentūros įspėjo, kad Gazos Ruožo gyventojams gresia katastrofiškas badas, kurį sukėlė Izraelio įvesti su pagalba susiję apribojimai.

Nepaisant to, E. Zamiras šiuos kaltinimus iš karto atmetė. „Dabartinė klaidingų kaltinimų tyčiniu marinimu badu kampanija yra sąmoningas, savalaikis ir apgaulingas bandymas apkaltinti IDF (kariuomenę), moralią kariuomenę, karo nusikaltimais“, – tvirtino jis. Pasak E. Zamiro, „už Gazos Ruožo gyventojų žudymą ir kančias atsakinga „Hamas“.

Per „Hamas“ išpuolį 2023 m. žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civiliai, rodo oficialiais duomenimis paremti skaičiavimai. Be to, nuo tada, kai į Gazos Ruožą buvo pasiųstos sausumos pajėgos, iš viso žuvo 898 Izraelio kariai, teigia kariuomenė. Remiantis „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per Izraelio kampaniją Gazos Ruože žuvo mažiausiai 60 332 žmonės, taip pat daugiausia civiliai.