JT taikdariai Pietų Libane aptiko tunelių tinklą

Per kelias dienas trukusią operaciją, kuri vyko bendradarbiaujant su Libano kariuomene, rasta keletas bunkerių, artilerijos pabūklų, daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, šimtai granatų ir raketų, prieštankinių minų bei kitų sprogmenų.
Nuo lapkričio pabaigos tarp Izraelio ir Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės Libane galioja paliaubos.
Abi pusės reguliariai kaltina viena kitą jas pažeidžiant. Izraelis kone kasdien toliau atakuoja kaimyninę šalį. Paliaubų susitarimas taip pat numato, kad „Hezbollah“ turi atsitraukti už Litanio upės, esančios maždaug už 30 km į šiaurę nuo Izraelio ir Libano sienos.