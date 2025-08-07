Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
JT taikdariai Pietų Libane aptiko tunelių tinklą

2025 m. rugpjūčio 7 d. 19:43
Jungtinių Tautų (JT) taikos palaikymo pajėgos Libane (UNIFIL) pranešė šalies pietinėje dalyje netoli Izraelio sienos aptikusios platų tunelių tinklą.
Per kelias dienas trukusią operaciją, kuri vyko bendradarbiaujant su Libano kariuomene, rasta keletas bunkerių, artilerijos pabūklų, daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, šimtai granatų ir raketų, prieštankinių minų bei kitų sprogmenų.
Nuo lapkričio pabaigos tarp Izraelio ir Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės Libane galioja paliaubos.
Abi pusės reguliariai kaltina viena kitą jas pažeidžiant. Izraelis kone kasdien toliau atakuoja kaimyninę šalį. Paliaubų susitarimas taip pat numato, kad „Hezbollah“ turi atsitraukti už Litanio upės, esančios maždaug už 30 km į šiaurę nuo Izraelio ir Libano sienos.
