B. Netanjahu užsienio žurnalistams žada daugiau galimybių patekti į Gazos Ruožą

Jie turi pamatyti Izraelio pastangas leisti humanitarinę pagalbą Gazos gyventojams pakrantės ruože, B. Netanjahu sekmadienį sakė žurnalistams Jeruzalėje.
„Yra problemų užtikrinant saugumą, bet manau, kad tai galima padaryti atsargiai ir atsakingai“, – taip pat sakė jis.
„Jūs pamatysite Gazos gyventojus kovojančius prieš „Hamas“, – sakė jis žurnalistams. Taip pat bus daug griuvėsių.
Tačiau jis dėl to kaltino ne Izraelio kariuomenę, o „Hamas“, kurios kovotojai, jo teigimu, „beveik kiekviename pastate įrengė sprogstamąsias minas“. Kariuomenė sąmoningai susprogdino daugelį jų naudodama senas kariuomenės transporto priemones, tvirtino B. Netanjahu.
Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pavasarį pranešė, kad apie 70 proc. pastatų Gazos ruože buvo sunaikinti arba smarkiai apgadinti.
Ypač daug pastatų buvo sugriauta ir apgriauta Gazos mieste, Chan Junyje ir dalyje Rafos, kur sugriauta ir apgriauta 80–90 proc. pastatų.
Nuo Gazos karo pradžios užsienio žurnalistai galėjo lankytis Gazos Ruože tik tuo atveju, jei jie buvo „įtraukti“ į Izraelio kariuomenę. Jie galėjo matyti tik tam tikras jo dalis.
Iš pradžių nebuvo aišku, ar ši praktika keisis po B. Netanjahu nurodymo.
Izraelio ir Palestinos teritorijų užsienio spaudos asociacija (FPA) teigė, kad buvo susisiekta su kariuomene ir premjero kanceliarija, siekiant gauti daugiau informacijos.
