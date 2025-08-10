Karas Ukrainoje. V. Putino triukas? Įspėja dėl Rusijos reikalavimo ir tikslo ateityje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį vakare pareiškė, kad su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitiks rugpjūčio 15 d. Aliaskoje, susitikimo detales vėliau patvirtino ir Kremlius.
„Labai laukiamas susitikimas tarp manęs, Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento, ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino įvyks ateinantį penktadienį, 2025 m. rugpjūčio 15 d., puikiojoje Aliaskos valstijoje. Daugiau informacijos bus pateikta vėliau“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
V. Putinas pateikė D. Trumpo administracijai pasiūlymą dėl paliaubų Ukrainoje, dėl kurio iš Kyjivo būtų pareikalauta didelių teritorinių nuolaidų, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis Europos ir Ukrainos pareigūnais.
Leidinys nurodo, kad Europos pareigūnai išreiškė rimtą susirūpinimą dėl pasiūlymo, nes Rusija reikalauja, kad Ukraina be jokių įsipareigojimų perduotų rytinę šalies dalį, vadinamą Donbasu.
Pažymima, kad šalis agresorė tik tokiu atveju neva žada sustabdyti kovas. Pranešama, kad V. Putinas šį pasiūlymą perdavė JAV specialiajam pasiuntiniui Steve'ui Witkoffui Maskvoje ir tai sukėlė diplomatinį šurmulį, siekiant gauti papildomo paaiškinimo dėl pasiūlymo detalių.
Tikėtasi, kad Donaldo Trumpo ir Vladimiro V. Putino susitikimas vyks neutralioje teritorijoje, galbūt Saudo Arabijoje arba Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Tačiau Rusijos lyderis sutiko vykti į D. Trumpo teritoriją, į Aliaską.
Ir, kaip rašo „Sky News“ korespondentas Ivoras Bennettas, šis susitikimas bus „didžiulė pergalė“ Rusijos lyderiui, net jei D. Trumpas mano, kad tai demonstruoja jo galią.
JAV nėra Tarptautinio baudžiamojo teismo narė, todėl V. Putinui negresia areštas. Tačiau, kad vizitas įvyktų, JAV finansų ministerija, matyt, turės panaikinti sankcijas Kremliaus lyderiui, kaip buvo padaryta, kai jo investicijų atstovas Kirilas Dmitrijevas balandį atskrido į Vašingtoną. Ir tai nurodo vieną iš priežasčių, kodėl V. Putinas sutiko su susitikimu Aliaskoje, pažymima straipsnyje.
