„Al Jazeera“ pranešė, kad Izraelio smūgis Gazoje pražudė 5 žurnalistus

Izraelio kariuomenė išplatino pranešimą, kuriame pripažino, kad atakos taikiniu buvo Anasas al-Sharifas – reporteris, kuris, anot kariškių, buvo su grupuote „Hamas“ susijęs „teroristas“.
Ši ataka tapo kol kas naujausiu išpuoliu prieš žurnalistus per 22 mėnesius trunkantį karą Gazos Ruože, kuriame, pasak žiniasklaidos priežiūros organizacijų, jau žuvo apie 200 žiniasklaidos darbuotojų.
„Gazos mieste veikiančios al Šifos ligoninės vadovo teigimu, per, rodosi, tikslingą Izraelio išpuolį žuvo naujienų kanalo „Al Jazeera“ žurnalistas Anasas al-Sharifas ir dar trys jo kolegos“, – pranešė Katare veikiantis transliuotojas.
„28-erių Al-Sharifas žuvo sekmadienį, kai buvo pataikyta į prie pagrindinių ligoninės vartų įsikūrusią žurnalistų palapinę. Gerai žinomas naujienų agentūros „Al Jazeera“ korespondentas garsėjo savo išsamiais reportažais iš Gazos arabų kalba.“
Naujienų kanalas pranešė, kad per smūgį į palapinę Gazos mieste iš viso žuvo penki jo darbuotojai, kiti žuvusieji: Mohammedas Qreiqehas ir operatoriai Ibrahimas Zaheras, Mohammedas Noufalas ir Moamenas Aliwa.
Vietos žurnalistų teigimu, M. Noufalas buvo komandos vairuotojas, padėdavęs filmuoti reportažus.
Izraelio kariuomenė patvirtino, kad taikėsi į žurnalistus, sakydama, kad smogė kanalo „Al Jazeera“ korespondentui A. Al-Sharifui, pavadindama jį „teroristu“, kuris „apsimetinėjo žurnalistu“.
„IDF ką tik Gazos mieste smogė teroristui Anasui Al-Sharifui, kuris apsimetinėjo tinklo „Al Jazeera“ žurnalistu“, – teigiama platformoje „Telegram“ išplatintame pranešime, kuriame kariuomenė pavadinta jos trumpiniu.
„Anasas al-Sharifas vadovavo „Hamas“ teroristinės organizacijos kuopelei ir buvo atsakingas už raketinių atakų prieš Izraelio civilius gyventojus ir IDF karius rengimą“, – nurodoma pranešime.
A. al-Šarifas buvo vienas iš žinomiausių kanalo veidų, dirbančių Gazos Ruože ir kasdien rengiančių reportažus.
Palestinos žurnalistų sindikatas pasmerkė šį, jo paties teigimu, „kruviną nusikaltimą“, pavadindamas jį žmogžudyste.
Izraelis jau ne vienerius metus nesutaria su transliuotoju „Al Jazeera“: Izraelio valdžios institucijos uždraudė kanalo veiklą šalyje, o po šio karo Gazos Ruože pradžios rengė kratas jo biuruose.
Katare, kuris iš dalies finansuoja kanalo „Al Jazeera“ veiklą, daugelį metų veikia „Hamas“ politinis biuras ir dažnai vyksta netiesioginės Izraelio ir šios smogikų grupuotės derybos.
Atskirta
Kadangi Gaza yra atskirta nuo likusio pasaulio, daugeliui viso pasaulio žiniasklaidos grupių belieka tenkintis nuotraukomis, vaizdo įrašais ir tekstiniais pranešimais apie konfliktą, kuriuos palestiniečių reporteriai teikia tarptautinėms naujienų agentūroms, pavyzdžiui, AFP.
Žiniasklaidos priežiūros organizacija „Reporteriai be sienų“ (RSF) liepos pradžioje pranešė, kad nuo karo pradžios Gazoje žuvo daugiau nei 200 žurnalistų, tarp jų ir keli transliuotojo „Al Jazeera“ korespondentai.
Tarptautinė bendruomenė vis griežčiau kritikuoja Izraelį dėl sunkios daugiau nei dviejų milijonų palestiniečių civilių Gazos Ruože padėties, o JT agentūros ir teisių gynimo grupės įspėja, kad šioje teritorijoje prasideda badas.
Šis tikslingas smūgis buvo suduotas po to, kai Izraeliui paskelbė apie planus išplėsti savo karines operacijas Gazos Ruože, o ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareiškė, kad naujasis puolimas bus nukreiptas prieš jame likusius „Hamas“ atramos punktus.
Kalbėdamas neeilinėje spaudos konferencijoje jis taip pat paskelbė planą leisti daugiau užsienio žurnalistų kartu su kariuomene rengti reportažus Gazos Ruože ir išdėstė savo pergalės šioje teritorijoje viziją.
Tuo tarpu vienas JT pareigūnas įspėjo Saugumo Tarybą, kad dėl Izraelio planų kontroliuoti Gazos miestą gresia „dar viena katastrofa“, galinti turėti milžiniškų pasekmių.
„Jei šie planai bus įgyvendinti, jie greičiausiai sukels dar vieną katastrofą Gazoje, kuri atsilieps visam regionui ir baigsis tolesniu priverstiniu gyventojų perkėlimu, žudynėmis ir destrukcija“, – Saugumo Tarybai sakė JT generalinio sekretoriaus padėjėjas Miroslavas Jenca.