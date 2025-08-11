Dokumentuose – rusų karinės bazės Kaliningrade detalės: pradėjo statyti dar 2009 m.

BNS naujienų agentūros duomenimis, vien birželį Lietuvos pilotai pranešė apie GPS ryšio sutrikimus net 1 022 kartus, kai tuo tarpu pernai per tą patį mėnesį tokių atvejų buvo tik 46. Tai taip pat fiksuotas didžiulį augimą per pastaruosius mėnesius: gegužę užfiksuota 585 incidentai, o balandį – 447.
Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) pavaduotojas Darius Kuliešius LRT radijui atskleidė, kad institucija identifikavo daugiau nei 10 vietų Rusijos Kaliningrado enklave „iš kurių Rusija sukelia šiuos trikdžius“. Kremlius ne kartą paneigė tokią informaciją, o rusų veikimo metodai ir tikslūs pajėgumai bent viešai iki šiol nebuvo žinomi.
Tačiau praėjusią savaitę Estijos naujienų portalas delfi.ee pranešė gavęs slaptus Rusijos dokumentus, iš kurių paaiškėjo, kas yra atsakingas už GPS trikdžius visame Baltijos jūros regione. Tai – sąlyginai naujai įrengtas karinis kompleksas Naujuosiuose Kuršiuose, Kaliningrado srityje.
Nurodoma, kad objektas yra strateginio rusų tinklo „Toboł“ dalis, skirto elektroninei kovai. Ši sistema apima stebėsenos, gynybos ir vadovavimo priemones. Viena vertus, ji saugo Rusijos palydovinio ryšio ir navigacijos sistemas nuo galimų NATO atakų, kita vertus, vykdo veiksmus, silpninančius Aljanso šalių žvalgybos pajėgumus.
Pasak delfi.ee žurnalisto Taavio Minniko gautos informacijos, Pioniersko centro statyba pradėta 2009 m. Be jo, tokie kompleksai veikia ir kitose Rusijos vietose: Sierpuchove netoli Maskvos, Penzoje, Čeboksaruose bei Ulan Udėje rytinėje Sibiro dalyje už Baikalo ežero.
Pagrindinis Estijos šaltinis tapo Rusijos disidentas Vladimiras Osetčkinas, kuris ir parūpino slaptus dokumentus. Nurodoma, kad informacija gauta iš Rusijos žmogaus teisių grupės Gulagu.net informatorių, turinčių prieigą prie elektroninės dokumentų valdymo sistemos.
Rusai treniruojasi
Rusijos generuojami trikdžiai jau dabar naudojami pakenkti palydovinio ryšio sistemai „Starlink“, kurią aktyviai naudoja Ukrainos gynėjai kovoje prieš rusų okupantus.
Karo su NATO atveju „Tobol“ Baltijos regione taptų strateginiu ginklu – jis trikdytų navigacijos, ryšio ir žvalgybos pajėgumus, sukeldamas koordinavimo chaosą, klaidindamas dronų ir raketų taikymo sistemas, stabdydamas logistiką ir trukdydamas sausumos, oro bei jūrų operacijas. Mobilių vienetų ir stacionarių kompleksų derinys sudarytų daugiasluoksnę elektroninio karo zoną.
Buvęs radioelektronikos specialistas, oro gynybos pajėgų karininkas Valerijus Romanenka delfi.ee pabrėžė, kad „Tobol“ išsiskiria galingu trukdymu, galinčiu dengti milžiniškas teritorijas – nuo Baltijos šalių iki Suomijos pakrantės.
V. Romanenka teigia, kad sistemos veikia selektyvaus trikdymo principu – jos gali taikyti tik į konkrečius palydovus, dažnius ir imtuvus, palikdamos „savus“ nepaveiktus. Tad, pavyzdžiui, savo karinei technikai rusai galėtų nepakenkti.
Pasak jo, „Tobol“ nėra baigtas projektas – jis vis dar vystomas: renkama informacija, testuojami dažniai, stebima NATO reakcija. Rusija išnaudoja taikos meto sąlygas realioms treniruotėms – „dažnių medžioklei“.
Tai leidžia nustatyti, kaip taikiniai reaguoja į trukdymą ir kaip greitai sistema gali persijungti į naują dažnį. V. Romanenka šį procesą vadina „elektroninio skydo ir kardo“ kūrimu, kur „Tobol“ yra centras, valdantis tiek mobilius trikdytuvus, tiek stambias trikdymo platformas ir analitines sistemas.
Kompleksas „Tobol“ ir jo sudedamosios dalys
Dokumentuose „Tobol“ apibūdinama kaip „radarų stotis“, kuri veikia kartu su signalų stebėjimo sistema „Sledopyt“. Šios dvi sistemos veikia kartu: „Tobol“ aktyviai trikdo GPS ir palydovinius signalus, o „Sledopyt“ pasyviai stebi ir analizuoja NATO palydovinius bei radijo ryšius.
„Tobol“ (14Ts227) susideda iš kelių posistemių:
Pasyvaus stebėjimo: „Sledopyt“, „Kljon“, „Kljon-U“ Aktyvaus trikdymo: „Fazan“, „Varan“ Valdymo ir koordinavimo: „Citadel-20“, „Garant“ Sistemos kartu identifikuoja ir klasifikuoja NATO ryšio signalus, o po to juos aktyviai trikdo, įskaitant ir orbitinius palydovus.
Dokumentuose nurodytos Kaliningrado „Tobol“ projekto datos - 2021–2023 m.. Tai atitinka GPS trikdžių Baltijos regione pradžią. Projekto biudžetas – 25–33 mln. eurų.
Trys pagrindinės „Tobol“ funkcijos:
- Žemės lygio trikdymas – signalas veikia 150–350 km spinduliu.
- Trikdymas orbitoje – veikia plotą, apimantį ir Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją, signalas gali pasiekti palydovus 500–20 000 km aukštyje.
- Spoofing – klaidingų signalų siuntimas taikiniams 50–100 km atstumu, tikslus veikimas. Spoofing galimas Suvalkų koridoriuje, siekiant sukelti navigacijos sutrikimus tiek karinėje, tiek civilinėje aplinkoje.
