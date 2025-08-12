„Politico“: Europos rankose – du koziriai dėl Ukrainos

„Politico“ pažymi, kad, atėjęs į valdžią, D. Trumpas atvirai ignoruoja Europą, tačiau Europos Sąjungos bendradarbiavimas ir finansinis svoris yra labai svarbūs siekiant apsaugoti Amerikos interesus Ukrainoje.
Leidinys pabrėžė, kad D. Trumpas neseniai telefonu kalbėjosi su svarbiausiais Europos lyderiais ir pažadėjo grąžinti Ukrainai dalį teritorijos.
„Tai signalizuoja, kad Europa naudoja tam tikrus spaudimo svertus“, – teigiama leidinyje.
Europa šiuo metu yra didžiausias finansinės ir karinės pagalbos Ukrainai šaltinis. Be to, ji disponuoja dešimtimis milijardų eurų įšaldyto Rusijos turto, kuris yra labai svarbus bet kokiam ilgalaikiam susitarimui. Abu šie svertai neleidžia D. Trumpui ignoruoti Europos.
ES valdžios institucijos yra pareiškusios, kad neturėtų būti svarstomos jokios nuolaidos, kol Rusija nesutiks su visišku ugnies nutraukimu.
Europos Komisija įspėjo, kad bet koks taikos susitarimas turi gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą ir užtikrinti saugumą. Ji taip pat paskelbė apie naujas sankcijas Rusijai, tolesnę finansinę paramą Ukrainai ir skatinimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje.
„Tokie reikalavimai rodo, kad Europa vis labiau linksta aiškiai išreikšti savo poziciją sprendžiant Rusijos karo prieš Ukrainą klausimą“, – rašoma leidinyje.
Šiuo atžvilgiu „Politico“ pažymėjo, kad, nors D. Trumpas atsisako kalbėti apie saugumo garantijas, jo pozicija Ukrainos klausimu po kelių mėnesių trukusių nevaisingų kontaktų su Kremliumi pamažu artėja prie Europos pozicijos.
