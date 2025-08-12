„The Telegraph“: Ukraina yra pasirengusi perleisti jau okupuotas teritorijas

Kaip rašo „The Telegraph“, remdamasis Europos šaltiniais, Kyjivas yra pasirengęs svarstyti galimybę nutraukti karo veiksmus de facto pripažinus Rusijos kontrolę jau okupuotose teritorijose Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono regionuose ir Kryme. Šis scenarijus, kuriam pritaria kai kurios Europos sostinės, numato įšaldyti fronto liniją ir suteikti Ukrainai saugumo garantijas, įskaitant ginklų tiekimą ir galimybę įstoti į NATO.
Kartu V. Zelenskis pabrėžia, kad jokiuose susitarimuose neturėtų būti papildomų teritorinių nuolaidų.
Europos lyderiai, įskaitant Emmanuelį Macroną, Donaldą Tuską ir Friedrichą Merzą, pareiškė, kad tarptautiniu mastu pripažintų sienų keitimas jėga yra nepriimtinas, ir jie planuoja susitikti su D. Trumpu jau trečiadienį ir pareikšti savo argumentus prieš jo derybas su V. Putinu.
Pats D. Trumpas sakė, kad viršūnių susitikime sieks dalinio Ukrainos žemių grąžinimo. Tačiau jis kritikavo Kyjivo poziciją dėl būtinybės konstituciniam patvirtinimui bet kokiems teritoriniams pokyčiams.
Tačiau NATO pabrėžia, kad faktinė teritorijų okupacija negali būti pripažinta teisiškai. Ukrainos valdžia primena, kad Rusija tęsia karių perkėlimą ir ruošiasi naujiems puolimui, todėl kalbėti apie Kremliaus pasirengimą nutraukti karą dar anksti.
Šiandien Rusija kontroliuoja apie 20 proc. Ukrainos teritorijos 1991 m. Ukrainos tarptautiniai partneriai, įskaitant Britaniją ir Kanadą, ragina vengti primesti Kyjivui bet kokius sprendimus, pabrėždami, kad taika turi būti pasiekta Ukrainai dalyvaujant, o ne jai už nugaros.
ISW ekspertas: neatrodo, kad V. Putinas norėtų taikos, ir susitikimas Aliaskoje to nepakeis
Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas kol kas nerodo jokio noro siekti kompromiso, kad Ukrainoje įsivyrautų taika, todėl JAV ir Rusijos vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas Aliaskoje vargu ar pakeis šią padėtį.
Tokią nuomonę išskirtiniame komentare naujienų agentūrai „Ukrinform“ Vašingtone išsakė Karo tyrimų instituto (ISW) Rusijos grupės ir geopolitinės žvalgybos grupės vadovas Rusijos ir Ukrainos klausimais George‘as Barrosas.
„Putinas nėra pareiškęs jokio noro daryti atsisakyti savo karo tikslų. Nemanau, kad penktadienį vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime tai pasikeis“, – kalbėjo ISW atstovas.
Jis komentavo lūkesčius dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris įvyks rugpjūčio 15 d., ir naujausią ISW išvadą, kad Kremlius bando pasinaudoti šiuo susitikimu, siekdamas įvaryti pleištą tarp JAV ir Europos.
Kartu ekspertas pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos turi didžiulę galią ir svertus bei gali pasiekti rezultatų, jei jais visapusiškai pasinaudos.
„Kol kas JAV vyriausybė atsisako panaudoti visais savo pajėgumais, kad priverstų V. Putiną sėsti prie derybų stalo“, – paaiškino G. Barrosas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidentas D. Trumpas rugpjūčio 15 d. Aliaskoje ketina susitikti su Vladimiru Putinu. Pirmadienį Baltųjų rūmų vadovas sakė, kad susitikimo tikslas bus suprasti vienas kito pozicijas. Be to, jis tvirtino, kad ragins V. Putiną nutraukti karą Ukrainoje.
Tuo tarpu prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad V. Putinas nori mainais į pertrauką kare įteisinti dalies Ukrainos teritorijos okupaciją.
