„The Telegraph“ atskleidė, ką D. Trumpas mainais už taiką gali pasiūlyti V. Putinui

Penktadienį Aliaskoje vyksiančiame ilgai lauktame dviejų lyderių susitikime D.Trumpas ketina pristatyti pelningų ekonominių pasiūlymų paketą, kuris, kaip tikimasi, paskatins Maskvą baigti karinę agresiją.
Tarp pasiūlymų – leidimas Rusijai išgauti gamtos išteklius Aliaskoje bei galimybė panaikinti kai kurias JAV taikomas sankcijas Rusijos aviacijos sektoriui, skelbia „The Telegraph“.
Vienas labiausiai diskutuojamų pasiūlymų – suteikti Kremliui teisę prieiti prie retųjų žemės mineralų Ukrainos teritorijose, kurias šiuo metu kontroliuoja Rusijos pajėgos.
Pasak šaltinių, JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas aktyviai konsultuoja D.Trumpą dėl galimų ekonominių kompromisų, kurie galėtų paspartinti paliaubų susitarimą tarp Maskvos ir Kyjivo.
Per spaudos konferenciją trečiadienį D.Trumpas pareiškė, kad V.Putinas susidurs su „rimtomis pasekmėmis“, jei atsisakys sutikti nutraukti karinius veiksmus.
„Jei pirmasis susitikimas praeis sklandžiai, netrukus surengsime antrąjį. Norėčiau, kad tai įvyktų beveik iš karto“, – sakė JAV prezidentas. „Tame antrajame susitikime dalyvautų ir prezidentas V.Putinas, ir prezidentas V.Zelenskis, jei jie sutiktų.“ D.Trumpas taip pat dalyvavo virtualiame susitikime su Ukrainos prezidentu V.Zelenskiu bei Europos lyderiais – Jungtinės Karalystės premjeru Keiru Starmeriu, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir Vokietijos kancleriu Freidrichu Merzu – kaip pasiruošimą artėjančioms deryboms Aliaskoje.
Po pokalbių V.Zelenskis teigė, kad D.Trumpas palaiko Ukrainos siekį užsitikrinti saugumo garantijas.
„Turi būti saugumo garantijos“, – sakė V.Zelenskis spaudos konferencijoje kartu su kancleriu F.Merzu.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių