„The Times“ paskelbė 4 Rusijos ir Ukrainos paliaubų scenarijus: kokie jie

Kol kas neaišku, ką tiksliai turi omenyje JAV prezidentas, o V. Zelenskis pasirodė nenorintis pritarti jokiam susitarimui, pagal kurį Ukraina turėtų atsisakyti teritorijos. „Ukrainiečiai nedovanos savo žemės okupantui“, – savaitgalį sakė Ukrainos prezidentas.
Be Krymo, kurį Rusija aneksavo 2014 m., yra keturios teritorijos, kurios greičiausiai bus įtrauktos į derybas: Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono. Ukrainai grėsminga tai, kad D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas šių metų interviu sunkiai galėjo įvardyti šias provincijas. Taigi kokį susitarimą turi omenyje D. Trumpas? Ir ar V. Putinas su juo sutiks?
Europos požiūris
Europos šalys mano, kad bet kokios paliaubos turėtų būti grindžiamos dabartine 680 mylių ilgio fronto linija, kuri iš esmės nesikeičia nuo tada, kai Rusijos pajėgos po pirmosios invazijos 2022 m. buvo nustumtos atgal, nepaisant Ukrainos kontrpuolimų. Tačiau Rusijos kariai toliau žengia į priekį Ukrainos rytuose, ir V. Putinas gali nenorėti stabdyti savo puolimo. Pavyzdžiui, jis yra netoli Pokrovsko miesto, kuris jau seniai yra tapęs taikiniu, apsupties. Net ir nedideli teritorijos laimėjimai gali kelti pavojų Ukrainos logistikos ir tiekimo linijoms, kurias gali atakuoti Rusijos bepiločiai orlaiviai.
V. Putino kaina už paliaubas
Dvi Donecko ir Luhansko provincijos bendrai vadinamos Donbasu. Kovos ten vyksta nuo 2014 m. Ukraina prarado beveik visą Luhanską, bet vis dar kontroliuoja trečdalį Donecko. Teigiama, kad V. Putinas savo kainą už paliaubas įvardijo kaip visą Donbasą, o tai reikštų, kad Ukraina atsisakytų savo įtvirtintų gynybinių pozicijų Donecke, todėl taptų pažeidžiama tolesniam puolimui.
Kyjivo nuolaidos
2022 m. V. Putinas pasirašė deklaracijas, kuriomis aneksavo visas Luhansko, Donecko, Zaporožės ir Chersono sritis. Rusijos kariai niekada nekontroliavo Zaporižios miesto, o 2022 m. per kontrpuolimą buvo išstumti iš šiaurinio Chersono. Tačiau Rusijos kariams žengiant į priekį, V. Putinas gali pareikalauti iš Ukrainos papildomų teritorinių nuolaidų kaip kainos už taiką ir bandyti pretenduoti į visas keturias šias sritis.
Pasiūlymas dėl teritorijų mainų
Prezidentas D. Trumpas ne kartą tvirtino, kad bet koks susitarimas dėl paliaubų bus susijęs su „apsikeitimu“ žeme. Jis sako, kad Rusija yra užėmusi geriausią „vandenyno pakrantės nuosavybę“ ir jis nori „pabandyti susigrąžinti dalį tos teritorijos“. Tai galėtų apimti mainus, pagal kuriuos V. Putinas gautų visą Donbasą mainais į Chersono dalies grąžinimą Ukrainai. Tačiau tai atrodo labai mažai tikėtina. Viena iš pirminių V. Putino invazijos į Ukrainą priežasčių buvo siekis užėmus Chersoną nutiesti sausumos tiltą į Krymą.
