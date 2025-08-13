Ekspertas paaiškino, ar V. Putinas galėtų būti suimtas, atvykęs į JAV susitikti su D. Trumpu

Susitikimą lydės ypatingas dėmesys tarptautiniu mastu – V. Putinas tebėra ieškomas Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) dėl karo nusikaltimų, tarp kurių – Ukrainos vaikų deportacija ir prekyba jais.
Ar V. Putinas gali būti suimtas JAV teritorijoje?
2023 m. TBT išdavė arešto orderį Vladimirui Putinui. Tačiau, kaip paaiškina karo ekspertas Hamishas de Bretton-Gordonas, situacija – sudėtinga.
„Amerikiečiai nepripažįsta Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos, todėl V.Putinas gali vykti į Aliaską. Tai spraga, leidžianti jam veikti laisvai. Jis niekada nevyktų ten, kur galėtų būti suimtas“, – teigė ekspertas britų laikraščiui „The Sun“.
Jungtinės Valstijos – kaip ir Rusija, Kinija bei Pakistanas – nėra pasirašiusios TBT statuto. Todėl, nepaisant išduoto arešto orderio, V.Putinas JAV teritorijoje teisiškai negali būti sulaikytas.
Kodėl susitikimui pasirinkta būtent Aliaska?
Geografiškai Aliaska yra strategiškai svarbi: ji ribojasi su Rusija – nuo jos Rusijos krantus skiria tik siaura Beringo sąsiaurio juosta. Be to, ši vieta laikoma saugesne pačiam V.Putinui.
„V.Putinas yra apsėstas savo saugumo. Jis nenori skristi už draugiškos oro erdvės ribų“, – aiškina de Bretton-Gordonas.
„Į Aliaską jis skris praktiškai visą kelią virš neutralių ar draugiškų zonų, o tarptautinėje erdvėje praleis vos kelias mylias.“
Pasak ekspertų, V.Putinas taip pat gali laikyti šią teritoriją istoriškai svarbia Rusijai – juk Aliaska kadaise priklausė Rusijos imperijai ir buvo parduota JAV tik 1867 m.
Aliaskos gubernatorius Mike'as Dunleavy pabrėžė regiono strateginę reikšmę:
„Aliaska – pati strategiškiausia vieta pasaulyje, esanti tarp Šiaurės Amerikos ir Azijos, su Arktimi šiaurėje ir Ramiojo vandenyno regionu pietuose.“
Ar V.Zelenskis dalyvaus susitikime?
Iš pradžių buvo pasklidusios kalbos, jog prie V.Putino ir D.Trumpo galėtų prisijungti ir Ukrainos prezidentas V.Zelenskis. Tačiau Kremlius šiuos gandus greitai paneigė.
Baltųjų rūmų atstovas netgi pareiškė, jog V.Zelenskio nedalyvavimas gali reikšti viso susitikimo atšaukimą. Visgi pats D.Trumpas tai paneigė, sakydamas, kad yra pasirengęs susitikti su V.Putinu net ir be V.Zelenskio dalyvavimo.
Dabar panašu, kad susitikime dalyvaus tik D.Trumpas ir V.Putinas. Tai kelia klausimų dėl Ukrainos interesų atstovavimo.
„V.Zelenskis – svarbiausia figūra visame šiame procese“, – teigia de Bretton-Gordonas. „Mažai kas tiki, kad šiame susitikime gali būti priimtas sprendimas, priimtinas tiek V.Zelenskiui, tiek Ukrainos žmonėms.“ Ekspertas perspėja, jog V.Zelenskio nebuvimas gali reikšti, kad susitikimo rezultatai labiau atspindės Rusijos, o ne Ukrainos interesus.
Susitikimo simbolika ir galimi padariniai
Tuo tarpu Rusijos žiniasklaida jau pristato būsimą susitikimą kaip diplomatinę V.Putino pergalę ir silpnėjantį V.Zelenskio vaidmenį tarptautinėje arenoje.
D.Trumpas nusprendė pats nevykti į Aliaską, o laukti V.Putino Vašingtone – šis sprendimas vertinamas kaip simboliškas, nes leidžia V.Putinui parodyti iniciatyvą.
„Vien tai, kad susitikimas įvyks, jau yra pasiekimas“, – sako de Bretton-Gordonas. „Tačiau kas turės viršenybę derybose – dar neaišku.“ Jis taip pat pabrėžia, kad V.Putinas vis dar neturi noro siekti taikos: „Prieš daugiau nei trejus metus pradėtos „specialiosios karinės operacijos“ tikslas buvo visiškas Ukrainos pajungimas.“
Tačiau pasak eksperto, D.Trumpas galėjo pradėti suprasti V.Putino manipuliacijas. Ir tai gali lemti pasikeitusią JAV politiką.
„Jeigu D.Trumpas iš tiesų laikysis sankcijų ir muitų, tuomet būtent dėl šio spaudimo V.Putinas ir sutiko susitikti“, – tvirtina de Bretton-Gordonas. Rusijos ekonomika, smarkiai priklausoma nuo naftos eksporto, šiuo metu jaučia didelį spaudimą. Nepaisant visų derybų ženklų, Rusijos karinės pajėgos vis dar aktyviai veikia Ukrainoje.
„Rusija juda į priekį – lėtai, bet užtikrintai. Puolami civiliai objektai mastais, kuriuos sunku įsivaizduoti“, – įspėja ekspertas. Kas laimės – lieka neaišku Galutinis susitikimo rezultatas priklausys nuo to, ar abiems lyderiams pavyks rasti bendrą kalbą. Tačiau be Ukrainos atstovo stalo prie derybų stalo, pasiekti tikrą taiką gali būti neįmanoma.
Kaip apibendrino de Bretton-Gordonas:
„Blogas susitarimas Ukrainai – blogesnis nei joks susitarimas.“
Parengta pagal VT.co informacija
Vladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV
