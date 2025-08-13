WSJ įspėja – Ukraina netenka karo pradžioje turėto pranašumo

Kaip pažymi leidinys, dėl to auga nepasitenkinimas nepateisinamais nuostoliais, be to, tai kenkia civilių gyventojų moralei ir verbavimui į kariuomenę. Dėl to sovietiniai įpročiai gali pakenkti Ukrainos gebėjimui apsiginti nuo Rusijos.
„Ukrainos karininkai ir pėstininkai skundžiasi centralizuota vadovavimo kultūra, kuri dažnai baudžia už iniciatyvą ir kainuoja karių gyvybes. Generolai įsako kartoti atakas, kurios vargu ar bus sėkmingos, ir atmeta apgultų dalinių prašymus atlikti taktinį atsitraukimą ir išgelbėti savo karius. Operacijose, neturinčiose strateginės vertės, daugėja aukų“, – rašo WSJ.
Leidinio komentare majoras Aleksejus Pasternakas tvirtina, kad aukštesniajame ešelone reikia skubių pokyčių.
„Mūsų kariuomenė laikosi daugiausia dėl žmonių iki pat bataliono vado iniciatyvos“, – sakė jis.
Kartu WSJ pažymi, kad Rusijos kariuomenė kenčia nuo daug rimtesnių problemų, susijusių su griežta hierarchija, kurioje žmonės traktuojami kaip nereikalinga medžiaga. Būtent tokio požiūrio neefektyvumas paaiškina, kodėl Rusijai iki šiol nepavyko paversti savo kiekybinio pranašumo lemiamu proveržiu. Tačiau šis klausimas yra daug svarbesnis Ukrainai, kuri negali taip lengvai atgauti nuostolių kaip Rusija, pabrėžiama straipsnyje.
Kaip rašo WSJ, daugelis Ukrainos karių privačiai kartoja karčią frazę: „Didelė sovietų armija nugali mažą sovietų armiją“.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 47-osios mechanizuotosios brigados bataliono vadas kapitonas Oleksandras Širšinas socialiniame tinkle „Facebook“ viešai išreiškė savo nepasitenkinimą, piktindamasis „kvailais“ įsakymais ir aukomis. Komentaruose WSJ jis teigė, kad buvo priverstas pasisakyti po to, kai vyresnieji vadai ne kartą įsakė jo batalionui rengti puolimus, kurie buvo nerealūs ribotoms dalinio pajėgoms.
Paskutinis lašas, pasak O. Širšino, buvo tada, kai jo vyrams buvo įsakyta grįžti į Kursko sritį. Pasak jo, puolimo kryptis buvo nuspėjama, o rusai buvo pasiruošę. Daug karių žuvo, sakė O. Širšinas, įskaitant gerai parengtus naujokus, kurių sunku rasti. „Jie buvo jauni ir motyvuoti. Dėjau į juos daug vilčių. Vietoj to mes juos praradome“, – sakė jis.
Tuo pat metu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pareiškime WSJ pripažino, kad esama tam tikrų problemų, tačiau paskelbė apie vykdomus patobulinimus, įskaitant mokymo sistemos peržiūrą ir perėjimą prie amerikietiškojo vadovavimo metodo, kuris apima platesnį sprendimų delegavimą.
„Pareiškime taip pat sakoma, kad kartais būtina griežta kontrolė iš viršaus, kai padaliniai nevykdo savo užduočių, ir kad brigadų vadai keičiami, jei jie netenka per daug žmonių.“
Sovietinė tradicija
WSJ rašo, kad daugybė ukrainiečių karių už fronto linijos pasakoja panašias istorijas į O. Širšino.
„Vienas dažnas pavyzdys: vyresnieji vadai ne kartą atsisakė laiku leisti atlikti taktinius atsitraukimus, todėl kariams grėsė apsupimas ir sunaikinimas. Fronto karininkai sako, kad tokie atsisakymai rodo, jog vyresnieji karininkai, nenorintys prisiimti kaltės už prarastas pozicijas, švaistosi karių gyvybėmis“, – rašoma leidinyje.
Tuo pat metu kai kurie karininkai teigia, kad padėtis dabar gerėja, nes į vadovaujančias pareigas skiriami žmonės, turintys patirties fronte.
„Pokyčiai nėra kolosalūs, bet jie vyksta“, – sakė 93-iosios mechanizuotosios brigados bataliono vadas pulkininkas leitenantas Jegoras Derevjanko.
Parengta pagal UNIAN inf.
RusijaUkrainakaras Ukrainoje
