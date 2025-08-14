D. Trumpo kirtis: pasirinkę kitą kelią rusai būtų pasiekę Kyjivą per 4 valandas

„Rusai būtų buvę Kyjive per keturias valandas, jei būtų nuvažiavę greitkeliu. Tačiau rusų generolas nusprendė eiti per dirbamą žemę“, – per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose teigė D. Trumpas.
2022-ųjų vasarį, kuomet Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, rusų pajėgos nesėkmingai bandė užimti Kyjivo miestą.
Okupantų pajėgos nesugebėjo užimti Hostomelio oro uosto ir pirmomis invazijos dienomis įstrigo priemestyje – Bučoje ir Irpinėje, o iš rytų rusų pajėgos nepasiekė miesto teritorijos ir buvo priverstos atsitraukti.
Dėl logistinių problemų ir Ukrainos kontratakų Rusija 2022-ųjų kovą buvo priversta atitraukti visas savo pajėgas iš Kyjivo srities.
Baltųjų rūmų vadovas taip pat paskelbė ketinantis per susitikimą su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu susitarti dėl dalies okupuotos teritorijos grąžinimo Ukrainai.
„Jie užėmė labai svarbią teritoriją. Mes bandysime grąžinti Ukrainai dalį tos teritorijos“, – pirmadienį teigė D. Trumpas.
Kartu jis sakė, kad pirmiausia stengsis įtikinti V. Putiną nutraukti kovas: „Taigi aš eisiu kalbėtis su Vladimiru Putinu ir sakysiu jam: „Tu turi baigti šį karą. Jūs turite jį užbaigti.“
Jis pavadino rusus „kariaujančia tauta“.
„Jie kariauja daugybę karų. Vienas mano draugas sakė, kad Rusija kieta, nes jie tiesiog nuolat kariauja. Jie nugalėjo Hitlerį – mes taip pat. Ir jie nugalėjo Napoleoną. Jie tai daro jau seniai“, – svarstė D. Trumpas.
Penktadienį Aliaskos valstijoje įvyks pirmasis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas. Tai bus pirmasis šių valstybių aukščiausių vadovų susitikimas nuo 2021-ųjų, kai Ženevoje su Kremliaus šeimininku susitiko buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVRusija
