Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Milžiniškas sprogimas Rusijoje: gamykla išlėkė į orą, daugiau nei 100 žmonių sužeisti

2025 m. rugpjūčio 15 d. 19:55
Penktadienį per didelį sprogimą gamykloje Rusijos Riazanės srityje žuvo mažiausiai penki žmonės, o dar daugiau nei 100 buvo sužeista, tinkle „Telegram“ pranešė gubernatorius Pavelas Malkovas.
Daugiau nuotraukų (1)
P. Malkovas kalbėjo tik apie gaisrą gamykloje, tačiau Rusijos valstybinė žiniasklaida informavo, kad šiame fabrike buvo gaminamas parakas ir sprogmenys. Anot pranešimų, sugriuvo gamyklos pastatas, o po griuvėsiais gali būti įstrigę ir daugiau aukų. Užfiksuotose nuotraukose ir filmuotoje medžiagoje matyti gaisras ir tirštų dūmų debesis.
P. Malkovas pažymėjo, kad įvykio vietoje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Informacijos apie sprogimo priežastį kol kas nėra. Pradėtas tyrimas dėl pramonės objektų saugos taisyklių pažeidimų.
Praeityje Riazanėje jau būta rimtų incidentų, susijusių su amunijos sandėliavimu arba gamyba. Šis regionas taip pat dažnai tampa Ukrainos bepiločių orlaivių atakų, kurias Kyjivas vykdo stengdamasis atremti Rusijos visapusišką invaziją, taikiniu, tačiau kol kas nėra jokių požymių, kad naujausias sprogimas kilo dėl bepiločių orlaivių smūgio arba sabotažo.
Rusijagamyklasprogimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.