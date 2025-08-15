Milžiniškas sprogimas Rusijoje: gamykla išlėkė į orą, daugiau nei 100 žmonių sužeisti

P. Malkovas kalbėjo tik apie gaisrą gamykloje, tačiau Rusijos valstybinė žiniasklaida informavo, kad šiame fabrike buvo gaminamas parakas ir sprogmenys. Anot pranešimų, sugriuvo gamyklos pastatas, o po griuvėsiais gali būti įstrigę ir daugiau aukų. Užfiksuotose nuotraukose ir filmuotoje medžiagoje matyti gaisras ir tirštų dūmų debesis.
P. Malkovas pažymėjo, kad įvykio vietoje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Informacijos apie sprogimo priežastį kol kas nėra. Pradėtas tyrimas dėl pramonės objektų saugos taisyklių pažeidimų.
Praeityje Riazanėje jau būta rimtų incidentų, susijusių su amunijos sandėliavimu arba gamyba. Šis regionas taip pat dažnai tampa Ukrainos bepiločių orlaivių atakų, kurias Kyjivas vykdo stengdamasis atremti Rusijos visapusišką invaziją, taikiniu, tačiau kol kas nėra jokių požymių, kad naujausias sprogimas kilo dėl bepiločių orlaivių smūgio arba sabotažo.