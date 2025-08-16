Bendroje spaudos konferencijoje – V. Putino pasiūlymas D. Trumpui

Pasaulio dėmesį prikaustęs viršūnių susitikimas Aliaskoje, kuriame šalių vadovai aptarė Rusijos invaziją į Ukrainą ir taikos pasiekimo būdus, panašu, baigėsi be aiškaus proveržio.
„Tikimės, kad pasiektas susitarimas... atvers kelią taikai Ukrainoje“, – sakė V. Putinas po derybų vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su D. Trumpu.
Maskva, pasak V. Putino, tikisi, „kad Kijevas ir Europos sostinės visa tai vertins konstruktyviai ir nekels jokių kliūčių taikai Ukrainoje“.
Jis taip pat įspėjo apie „bandymus provokacijomis ar užkulisinėmis intrigomis sutrukdyti pasiekti pažangą“.
Viršūnių susitikime nedalyvavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis nebuvo pakviestas į derybas, todėl Europoje kilo susirūpinimas, kad Maskva ir Vašingtonas bandys spręsti Ukrainos likimą jai už akių.
V. Putinas ir D. Trumpas susitikimą įvertino teigiamai, Rusijos lyderis jį pavadino „konstruktyviu“ ir vykusiu „abipuse pagarba grįstoje atmosferoje“.
Kalbėdamas apie Ukrainą, V. Putinas sakė, kad Rusija „nuoširdžiai suinteresuota užbaigti“ konfliktą Ukrainoje, bet paragino atsižvelgti į „teisėtus Rusijos interesus“.
„Ne kartą sakiau, kad Rusijai įvykiai Ukrainoje yra susiję su esminiais pavojais mūsų nacionaliniam saugumui“, – sakė V. Putinas.
„Turi būti atkurta teisinga pusiausvyra saugumo srityje Europoje ir visame pasaulyje“, – pridūrė Rusijos vadovas.
Rusija praeityje ne kartą ragino Ukrainą atsisakyti siekių įstoti į NATO ir jai atiduoti rytinius regionus, kuriuos Maskva laiko aneksuotais.
Ukraina tokią idėją atmetė ir pareikalavo, kad bet koks taikos susitarimas apimtų saugumo garantijas, kurios užkirstų kelią Rusijos puolimo atnaujinimui.
Aliaskoje nusileidęs V. Putinas ant Vakarų šalies žemės žengė pirmą kartą nuo 2022 m. vasario, kai įsakė savo kariuomenei pradėti invaziją į Ukrainą. Šiame kare žuvo dešimtys tūkstančių žmonių.
Penktadienį jis pasisiūlė priimti D. Trumpą Maskvoje, pateikdamas kvietimą per spaudos konferenciją.
„Kitą kartą – Maskvoje“, – anglų kalba atsakė V. Putinas D. Trumpui, kai JAV prezidentas užsiminė apie galimybę greitai vėl pasimatyti.
„O, įdomus pasiūlymas“, – replikavo D. Trumpas.
„Dėl šito sulaukčiau šiek tiek kritikos, tačiau matau tokią galimybę“, – pridūrė JAV prezidentas.
D. Trumpas skambins V. Zelenskiui
Pats D. Trumpas konferencijoje nurodė, kad susitikimas buvo labai produktyvus, buvo sutarta dėl daugelio dalykų, tarp jų ir dviejų „didelių“, o dėl kai kurių kitų esą pasiekta pažangos.
„Susitarimo nėra tol, kol yra susitarimas. Netrukus skambinsiu NATO (...) ir prezidentui Zelenskiui, ir jam papasakosiu apie šiandienos susitikimą. Galiausiai viską spręs jie“, – sakė D. Trumpas.
„Šiandien tikrai padarėme didelę pažangą. Visada palaikiau fantastiškus santykius su prezidentu Putinu, Vladimiru. Turėjome daug sudėtingų susitikimų, mums trukdė raganų medžioklė „Rusija, Rusija, Rusija“, todėl buvo sunkiau, bet jis tai suprato. Aš manau, kad jis tai suprato. Per savo ilgą karjerą jis matė visko. (...) Tai mūsų šalims trukdė tvarkyti reikalus“, – aiškino D. Trumpas.
„Tad, labai trumpai, paskambinsiu keletui žmonių ir papasakosiu, kas įvyko. Tačiau mūsų susitikimas buvo nepaprastai produktyvus. Dėl daugelio punktų buvo sutarta. Liko vos keletas. Kai kurie – ne itin svarbūs, o vienas – turbūt visų svarbiausias.
Turėjome labai geras galimybes dėl jo sutarti, bet nepavyko. Noriu padėkoti prezidentui Putinui ir visai jo komandai, kurių daugelį pažįstu (...). Jūs beveik tokie pat garsūs, kaip jūsų bosas“, – penktadienį kalbėjo JAV prezidentas.
„Turėsime daug susitikimų. Sustabdysime penkių-šešių tūkstančių žmonių per savaitę žūtis. Prezidentas Putinas to nori tiek pat, kiek ir aš.
Dar kartą, pone prezidente, noriu jums labai padėkoti. Su jumis greitai vėl pasikalbėsime ir, turbūt, pasimatysime. Ačiū labai, Vladimirai“, – pasisakymą konferencijoje užbaigė D. Trumpas.
Vladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Ukraina
