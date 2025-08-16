Praėjus daugiau nei šešeriems metams po paskutinio susitikimo Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas penktadienį vėl susitiko akis į akį Aliaskoje.
Išlipę iš lėktuvų Elmendorfo-Richardsono karinėje bazėje Ankoridže, Aliaskoje, abu lyderiai pasveikino vienas kitą rankos paspaudimu. Besišypsantis D.Trumpas net plojo Rusijos prezidentui, kai šis artinosi prie jo raudonuoju kilimu.
Vėliau lyderiai patraukė link jų laukiančių automobilių, tačiau tuo pat metu virš jų galvų praskrido JAV oro pajėgų „B-2A Spirit“ tolimųjų nuotolių strateginis slaptasis bombonešis, lydimas 4 „F-35 Lightning II“ naikintuvų.
Tačiau jau netrukus Rusijos prezidentas įsėdo į JAV prezidento limuziną, pramintą „Pabaisa“ (angl. „The Beast“). D. Trumpas ir V. Putinas kartu važiavo automobilių kolonoje apie 10 minučių, praneša vietos žurnalistai.
Jau atvažiavus į susitikimo vietą ir prezidentams pozuojant prieš kameras, žurnalistai bandė užduoti klausimų lyderiams.
Kaip praneša „Sky News“, vienas iš jų V. Putino paklausė, ar jis „nustos žudyti civilius“. Rusijos prezidentas parodė pirštu į savo ausį ir gūžtelėjo pečiais.
Prieš pat susitikimą D. Trumpas iškėlė aiškią sąlygą V. Putinui. Kalbėdamas išskirtinai „Fox News“ vyriausiajam politiniam laidų vedėjui Bretui Baieriui lėktuve „Air Force One“, pasidalijo lūkesčiais dėl artėjančio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu bei scenarijais, jei derybos nepasisektų.
„Vykstame į susitikimą su prezidentu V. Putinu Aliaskoje“, – teigė D. Trumpas skrydžio į viršūnių susitikimą metu. – Manau, kad viskas klostysis labai gerai, o jei ne – labai greitai grįšiu namo.“
Paklaustas, ar pasirengęs išeiti iš derybų, jei jos pakryps bloga linkme, D. Trumpas nedvejodamas patvirtino: „Taip, išeičiau.“
