Konfliktai ir saugumas

Plėsdamas savo karinę operaciją, Izraelis rengiasi perkelti Gazos gyventojus

2025 m. rugpjūčio 17 d. 08:48
Planuodamas plėsti savo karinę operaciją, Izraelis rengiasi perkelti palestiniečius į kitas Gazos Ruožo sritis, šeštadienį pranešė valdžios institucijos.
„Imantis veiksmų [Izraelio gynybos pajėgoms (IDF)] pasirengti perkelti gyventojus iš kovinių zonų į pietinę Gazos Ruožo dalį jų pačių apsaugai, rytoj (sekmadienį) bus atnaujintas palapinių ir pastogių įrangos pristatymas į Gazos ruožą“, – platformoje „X“ paskelbtame pranešime rašė Izraelio Palestinos teritorijų koordinavimo agentūra COGAT.
Atlikus „nuodugnų saugumo patikrinimą“, pagalbą per Kerem Šalomo perėją perduos JT ir tarptautinės organizacijos.
Suplanuota prieštaringai vertinama karine operacija siekiama užimti Gazos miestą ir centrines pabėgėlių stovyklas bei likviduoti Palestinos islamistų judėjimą „Hamas“.
Izraelio generalinio štabo vadas Eyalas Zamiras pirma įspėjo apie didelį pavojų kariams ir įkaitams, tačiau paskiau pradėjo rengtis įgyvendinti politinės vadovybės tikslus.
