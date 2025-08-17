Trys JAV valstijos siųs nacionalinės gvardijos karius į Vašingtoną

JAV Vakarų Virdžinijos valstijos gubernatorius Patrickas Morrisey sakė, kad į sostinę planuoja nusiųsti 300–400 nacionalinės gvardijos karių, kurie vyriausybės prašymu padės atkurti „švarą ir saugumą“.
Pietų Karolinos gubernatorius Henry‘is McMasteris platformoje „X“ rašė, kad patvirtino 200 Nacionalinės gvardijos karių dislokavimą, siekiant „padėti įgyvendinti prezidento D. Trumpo misiją atkurti teisėtvarką“ šalies sostinėje.
Ohajo gubernatorius Mike‘as DeWine‘as paskelbė, kad leido išsiųsti 150 Ohajo Nacionalinės gvardijos narių „patruliuoti ir užtikrinti papildomą saugumą“, praneša JAV žiniasklaida.
D. Trumpas savo sprendimą teisina neva didėjančiu nusikalstamumu ir viešosios tvarkos nebuvimu Vašingtone, tačiau oficiali nusikalstamumo statistika šių teiginių neatspindi. Kritikai sako, kad tokiu būdu labiau siekiama parodyti savo jėgą, patiriant vidaus politinį spaudimą.
Papildomi kariai turėtų pastiprinti 800 Nacionalinės gvardijos narių kontingentą, apie kurio dislokavimą buvo paskelbta anksčiau, remdamasi vyriausybės šaltiniais pranešė JAV žiniasklaida.
Kaip rašo „The Wall Street Journal“, kitaip nei dabartiniai neginkluoti patruliai, naujieji padaliniai gali nešiotis ginklus. Kariuomenė pareiškė, kad Nacionalinės gvardijos kariai Vašingtone yra aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, tokiomis, kaip neperšaunamos liemenės, o ginklai jiems išduodami tik prireikus.
Karių dislokavimo operacija pradėta po to, kai pirmadienį D. Trumpas priėmė prieštaringai vertinamą potvarkį, kuriuo, remdamasis Vidaus tvarkos įstatymu, nepaprastosios padėties metu perdavė Vašingtono policiją federalinės valdžios žinion.
Tačiau Vašingtono generalinis prokuroras Brianas Schwalbas teigė, kad minėtasis įstatymas JAV prezidentui leidžia tik nurodyti Vašingtono merei Muriel Bowser kaip turėtų būti naudojamos teisėsaugos institucijos.
D. Trumpas, taigi ir teisėsaugos institucijos, daugiausia dėmesio skiria leidimo gyventi šalyje galimai neturintiems migrantams, taip pat miesto gatvėse ir aikštėse esantiems benamiams.
Nacionalinė gvardija yra karinio rezervo dalinys ir JAV ginkluotųjų pajėgų dalis. Nacionalinę gvardiją paprastai kontroliuoja valstijos; ji gali būti dislokuojama stichinių nelaimių, neramumų ir nepaprastųjų situacijų šalies viduje atvejais.
