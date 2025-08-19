„Maloni staigmena“: atkreipė dėmesį į svarbią detalę V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikime

Kaip UNIAN žurnalistams komentavo Mėrežka, Trumpas susitikimo metu neužėmė neutralaus stebėtojo pozicijos, o atvirkščiai – aktyviai įsitraukė į bendravimą su Zelenskiu ir Europos lyderiais.
„Trampas nesėdėjo paprasčiausiai per vidurį. Svarbu, kad europiečiai parodytų jam, jog jis – Vakarų ir viso laisvo demokratinio pasaulio lyderis“, – pažymėjo parlamentaras.
Anot jo, jeigu Trumpas pajus tokį palaikymą, jis ims žiūrėti į Ukrainos klausimą ne tik kaip į europietišką problemą, bet kaip į viso Vakarų pasaulio saugumo klausimą, kuriame JAV vaidina pagrindinį vaidmenį.
„Tada jis pradės priimti Ukrainą kaip savo rūpestį – kaip bendrą saugumo klausimą, kuriame JAV yra lyderė“, – sakė Mėrežka.
Parlamentaras pabrėžė, kad susitikimas paliko „labai teigiamą įspūdį“ ir gali turėti reikšmingų pasekmių tolesniam JAV ir Europos politikų požiūriui į karą Ukrainoje.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Volodymyras ZelenskisJAV
Rodyti daugiau žymių