PasaulisKonfliktai ir saugumas

„Maloni staigmena“: atkreipė dėmesį į svarbią detalę V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikime

2025 m. rugpjūčio 19 d. 21:03
Lrytas.lt
Ukrainos Aukščiausiosios Rados narys Oleksandras Mėrežka pasidalijo teigiamais įspūdžiais apie įvykusį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Pasak jo, susitikime buvo vienas svarbus, bet ne visų pastebėtas akcentas.
Kaip UNIAN žurnalistams komentavo Mėrežka, Trumpas susitikimo metu neužėmė neutralaus stebėtojo pozicijos, o atvirkščiai – aktyviai įsitraukė į bendravimą su Zelenskiu ir Europos lyderiais.
„Trampas nesėdėjo paprasčiausiai per vidurį. Svarbu, kad europiečiai parodytų jam, jog jis – Vakarų ir viso laisvo demokratinio pasaulio lyderis“, – pažymėjo parlamentaras.
Anot jo, jeigu Trumpas pajus tokį palaikymą, jis ims žiūrėti į Ukrainos klausimą ne tik kaip į europietišką problemą, bet kaip į viso Vakarų pasaulio saugumo klausimą, kuriame JAV vaidina pagrindinį vaidmenį.
„Tada jis pradės priimti Ukrainą kaip savo rūpestį – kaip bendrą saugumo klausimą, kuriame JAV yra lyderė“, – sakė Mėrežka.
Parlamentaras pabrėžė, kad susitikimas paliko „labai teigiamą įspūdį“ ir gali turėti reikšmingų pasekmių tolesniam JAV ir Europos politikų požiūriui į karą Ukrainoje.
