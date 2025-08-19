„V. Zelenskiui negalima likti vienam su V. Putinu – tai spąstai“: iš eksperto – įspėjimas

– Pone Valerijau, jūs buvote vienas pirmųjų, iškėlusių idėją, kad JAV ir Ukrainos prezidentų susitikime turėtų dalyvauti ir Europos lyderiai.
Galiausiai taip ir įvyko. Kaip vertinate šios situacijos eigą? Nesu tikras, ar buvau pats pirmasis, kuris tai pasakė, bet galiu tvirtai teigti, kad buvau vienas pirmųjų pasaulyje, pabrėžusių, jog labai svarbu į susitikimą įtraukti Suomijos prezidentą Aleksandrą Stubbą.
Jis – vienintelis iš Europos lyderių, kuris puikiai supranta ne tik amerikiečių kalbą, bet ir jų bendravimo stilių. Jis studijavo JAV, mėgsta golfą, o Donaldas Trumpas jį priima kaip „savą“.
Kai kalbėjau apie europiečių dalyvavimo svarbą, turėjau omenyje ne tik šį susitikimą, bet ir visus ateities etapus. Jei jau kalbama apie derybas su agresoriumi (jeigu jos neišvengiamos), labai svarbu, kad prie derybų stalo kartu su Ukraina sėdėtų Europos valstybės – tiek NATO, tiek ES šalys, kurios gali būti saugumo garantais.
– Kodėl, jūsų nuomone, pavojinga likti vienam su rusais?
Remdamasis derybų su rusais patirtimi galiu pasakyti: su jais labai pavojinga likti vienam.
Jie atstovauja sovietinei diplomatijos mokyklai – reikia nuolat juos „gaudyti už rankos“, sekti kiekvieną detalę, kad jie nepanaudotų jūsų žodžių prieš jus, nemeluotų ar nesielgtų iš jėgos pozicijos.
Todėl kategoriškai nemanau, kad prezidentui Zelenskiui būtų saugu likti akis į akį su Putinu. Tai – spąstai.
– Ar europiečių dalyvavimas susitikime galėjo būti ir prevencinė priemonė?
Be abejo. Toks europiečių įsitraukimas buvo logiškas ir būtinas, ypač dėl baimės, kad Baltuosiuose rūmuose, Ovaliajame kabinete, nepasikartotų tai, kas įvyko 2025 m. vasario 28 d. Tokia situacija būtų buvusi itin pavojinga. Laimei, tai nepasikartojo.
Nors ir nesitikėjau, kad tas „desantas“ bus taip greitai suorganizuotas, bet labai gerai, kad jis įvyko. Tai sustiprino Ukrainos pozicijas ir padėjo išvengti vienpusių sprendimų.
Parengta pagal UNIAN informaciją
Volodymyras ZelenskisVladimiras Putinaskaras Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių