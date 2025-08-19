Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisKonfliktai ir saugumas

B. Netanyahu kritikuoja E. Macroną dėl tariamo antisemitizmo ugnies kurstymo

2025 m. rugpjūčio 19 d. 19:16
Laiške, su kuriuo antradienį susipažino naujienų agentūra AFP, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu papriekaištavo Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui ir pareiškė, kad jo sprendimas pripažinti Palestinos valstybę kursto antisemitizmą.
Daugiau nuotraukų (4)
E. Macronas praėjusio mėnesio pabaigoje pranešė, kad Prancūzija rugsėjo mėnesį vyksiančiame Jungtinių Tautų susitikime oficialiai pripažins Palestinos valstybę, ir dėl to greitai susilaukė Izraelio priekaištų.
Paskelbusi apie tokį ėjimą, Prancūzija turėjo prisijungti prie ilgėjančio sąrašo šalių, pripažinusių Palestinos valstybingumą nuo tada, kai Izraelis prieš beveik dvejus metus pradėjo bombarduoti Gazos Ruožą, reaguodamas į šokiruojantį „Hamas“ išpuolį.
E. Macronui nusiųstame laiške B. Netanyahu tvirtino, kad po atitinkamo pranešimo Prancūzijoje „sustiprėjo“ antisemitizmas. „Jūsų raginimas įkurti Palestinos valstybę pila žibalą į šią antisemitizmo ugnį.
Tai ne diplomatija, tai – nuolaidžiavimas. Tuo apdovanojamas „Hamas“ teroras, sustiprinamas „Hamas“ atsisakymas išlaisvinti įkaitus, padrąsinami tie, kurie grasina Prancūzijos žydams, ir skatinama neapykanta žydams, kuri dabar tyko jūsų gatvėse“, – laiške rašė B. Netanyahu.
Izraelio premjeras paragino E. Macroną kovoti su antisemitizmu Prancūzijoje ir pažymėjo, kad jis turi „pakeisti silpnumą veiksmais, pataikavimą – ryžtu, ir padaryti tai iki aiškios datos: žydų Naujųjų metų rugsėjo 23 d.“
Emmanuelis MacronasPrancūzijaBenjaminas Netanyahu

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.