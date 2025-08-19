V. Zalužnas slapta ruošiasi kandidatuoti į Ukrainos prezidentus

Pasak jos, V.Zalužnas atidarė rinkimų štabą Londone, kur šiuo metu vyksta darbuotojų atranka. Skelbiama, kad štabui vadovauti paskirtas generolas leitenantas Serhijus Najevas.
Kampaniją organizuoja žinoma parlamentarė
Remiantis žurnalistės informacija, faktine politinės kampanijos organizatore tapo Aukščiausiosios Rados narė Viktoryja Siumar iš partijos „Europos solidarumas“. Ji koordinuoja kampanijos detales ir eina štabo vadovo pavaduotojos pareigas.
„Nors viešai apie savo ketinimus V.Zalužnas dar nekalba, jo komanda aktyviai ruošiasi būsimiems rinkimams“, – teigia Livingston.
V.Zalužnas išlieka viena populiariausių figūrų Ukrainoje, net ir po to, kai buvo atleistas iš vyriausiojo vado pareigų. Politologai neatmeta, kad jis gali tapti rimtu konkurentu dabartiniam prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, jeigu šis nuspręstų siekti antrosios kadencijos.