JT: badmiriaujančių vaikų skaičius Gazos Ruože nuo kovo išaugo tris kartus

Tai yra šešiskart daugiau nei prieš paliaubų pabaigą kovą ir Gazos Ruožo blokadą. „Tai ne gamtos katastrofa. Tai žmogaus sukeltas, išvengiamas badas“, – pažymėjo Ph. Lazzarinis. UNRWA skaičiai paremti beveik 100 000 jaunesnių nei penkerių metų amžiaus vaikų tyrimu.
Jau netrukus bus šeši mėnesiai, kai UNRWA ir kitoms pagalbos organizacijoms neleidžiama gabenti į Gazą pagalbos prekių. Tačiau organizacijos sandėliuose Egipte ir Jordanijoje yra atsargų, kuriomis būtų galima pakrauti 6 000 sunkvežimių ir kurių užtektų trims mėnesiams.
Liepos viduryje UNRWA pranešė, kad 10 proc. organizacijos klinikose tirtų vaikų badmiriavo.
Praėjusiomis savaitėmis išaugo tarptautinis spaudimas Izraeliui dėl katastrofiškos humanitarinės padėties Gazos Ruože. Izraelis kovą pasibaigus paliauboms kelis mėnesius neįleido į Gazos Ruožą pagalbos prekių, teigdamas, kad jas grobsto „Hamas“.
Prieštaringai vertinamas Gazos humanitarinis fondas (GHF), kurį be Izraelio remia ir JAV, gegužės pabaigoje atnaujino pagalbos prekių dalijimą. Tačiau prie keturių GHF centrų Gazos Ruože vis įvyksta mirtinų incidentų.
