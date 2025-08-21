Taivanas planuoja išlaidas gynybai didinti iki daugiau nei 3 proc. BVP

Kad siūlomos išlaidos įsigaliotų, joms turi pritarti opozicijos kontroliuojamas parlamentas.
Taivano ministrų kabinetas gynybos išlaidoms kitais metais skyrė 949,5 mlrd. naujųjų Taivano dolerių (31,1 mlrd. JAV dolerių), t. y. 3,23 proc. BVP, paaiškino Cho Jung-tai.
„Visas mūsų gynybos biudžetas yra apskaičiuotas pagal NATO modelį ir standartus, įskaitant... pakrančių apsaugos biudžetą“, – sakė jis.
Kinijai didinant spaudimą demokratinei salai, kurią Pekinas laiko savo teritorijos dalimi, Taivanas pastarąjį dešimtmetį didino investicijas į karinę įrangą ir ginklus.
Kinijai palanki partija „Kuomintang“, kuri, padedama Taivano liaudies partijos, kontroliuoja įstatymų leidžiamąją valdžią, 2025 m. sumažino vyriausybės biudžetą ir įšaldė kai kurias išlaidas gynybai.