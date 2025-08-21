Žinios, kurios šviečia.
Konfliktai ir saugumas

Taivanas planuoja išlaidas gynybai didinti iki daugiau nei 3 proc. BVP

2025 m. rugpjūčio 21 d. 13:19
Šis žingsnis yra „dar vienas konkretus įrodymas pasauliui ir Taivano žmonėms, kad esame pasiryžę ir pajėgūs saugoti nacionalinį suverenitetą ir saugumą, Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono stabilumą ir saugumą bei bendrą atsakomybę su pasauliu“, – kalbėdamas spaudos konferencijoje sakė premjeras Cho Jung-tai.
Kad siūlomos išlaidos įsigaliotų, joms turi pritarti opozicijos kontroliuojamas parlamentas.
Taivano ministrų kabinetas gynybos išlaidoms kitais metais skyrė 949,5 mlrd. naujųjų Taivano dolerių (31,1 mlrd. JAV dolerių), t. y. 3,23 proc. BVP, paaiškino Cho Jung-tai.
„Visas mūsų gynybos biudžetas yra apskaičiuotas pagal NATO modelį ir standartus, įskaitant... pakrančių apsaugos biudžetą“, – sakė jis.
Kinijai didinant spaudimą demokratinei salai, kurią Pekinas laiko savo teritorijos dalimi, Taivanas pastarąjį dešimtmetį didino investicijas į karinę įrangą ir ginklus.
Kinijai palanki partija „Kuomintang“, kuri, padedama Taivano liaudies partijos, kontroliuoja įstatymų leidžiamąją valdžią, 2025 m. sumažino vyriausybės biudžetą ir įšaldė kai kurias išlaidas gynybai.
