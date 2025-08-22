Žinios, kurios šviečia.
B. Netanyahu visišku melu vadina JT remiamą ataskaitą apie badą Gazos Ruože

2025 m. rugpjūčio 22 d. 19:32
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu atmetė Jungtinių Tautų (JT) remiamą ataskaitą apie badą tam tikrose Gazos Ruožo dalyse kaip „visišką melą“.
„Izraelis nevykdo bado politikos. Izraelis vykdo bado prevencijos politiką“, – penktadienį platformoje „X“ rašė B. Netanyahu. Jis pažymėjo, kad „nuo karo pradžios Izraelis leido į Gazos Ruožą įvežti 2 mln. tonų pagalbos – tai yra daugiau nei viena tona pagalbos vienam asmeniui“.
Izraelio užsienio reikalų ministerija prieš tai „X“ paskyroje parašė, kad Gazos Ruože nėra bado.
Izraelio vyriausybė nurodė, kad JT remiamos Integruoto aprūpinimo maistu etapų klasifikavimo (angl. Integrated Food Security Phase Classification, IPC) iniciatyvos, kuri penktadienį pareiškė turinti „pagrįstų įrodymų“, kad vienoje Gazos Ruožo dalyje, apimančioje Gazos miestą, siaučia badas, vertinimas yra paremtas „Hamas“ pateikta melaginga informacija.
Pasak jos, pastarosiomis savaitėmis pagalbos siuntos „užtvindė Gazos Ruožą pagrindiniais maisto produktais“.
