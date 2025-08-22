Po Rusijos pareiškimų apie taiką – naujas D. Trumpo ultimatumas: įspėja apie „kitą taktiką“

Šie komentarai yra naujausi iš serijos terminų, kuriuos D. Trumpas nustatė Ukrainos karui – nė vienas iš jų nebuvo įgyvendintas pasibaigus nustatytam laikui.
„Per dvi savaites sužinosime, ar Ukrainoje bus taika. Po to galbūt turėsime imtis kitokios taktikos“, – sakė D. Trumpas konservatyviam komentatoriui Toddui Starnesui.
D. Trumpas susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu pirmadienį, praėjus kelioms dienoms po JAV prezidento susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Pažangos nebuvo pasiekta, rašo „The Kyiv Independent“.
Ketvirtadienį D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė, kad Ukraina negali laimėti karo, jei nepuls Rusijos teritorijos, ir apkaltino buvusį JAV prezidentą Joe Bideną leidus Ukrainai tik „gintis, o ne kovoti“.
D. Trumpas teigė, kad karas nebūtų įvykęs, jei jis būtų buvęs prezidentu, ir pridūrė: „Priešakyje – įdomūs laikai!“
Šie komentarai skiriasi nuo jo pozicijos 2024 m. gruodžio mėn., kai prieš pradėdamas eiti pareigas interviu žurnalui „Time“ jis pavadino „didele klaida“ tai, kad Vašingtonas leido Ukrainai naudoti JAV tiekiamus ginklus prieš taikinius giliai Rusijos teritorijoje, įspėdamas, jog tokie smūgiai kelia pavojų eskalacijai.
Tuo tarpu JAV senatorius Lindsey Grahamas ketvirtadienį pareikalavo, kad Rusija grąžintų tūkstančius karo metu pagrobtų Ukrainos vaikų, įspėdamas, kad jei Maskva atsisakys, jis pasiūlys įstatymą, pagal kurį Rusija bus paskelbta terorizmą remiančia valstybe.
„Rusijos ir Ukrainos karo metu Rusija pagrobė daugiau nei 19 000 Ukrainos vaikų. Vaikų grobimas iš jų gimtosios šalies yra paniekinamas ir barbariškas veiksmas.
Kaip sakiau nuo šių metų pradžios, ketinu stengtis, kad būtų priimtas įstatymas, pagal kurį Rusija pagal JAV teisę būtų paskelbta terorizmą remiančia valstybe, jei ji negrąžins vaikų“, – rašė L. Grahamas socialiniame tinkle „X“.
Pietų Karolinos respublikonas pridūrė, kad toks paskelbimas „padarys verslą su V. Putino Rusija radioaktyvų kitoms šalims ir įmonėms“.
Šis statusas reikštų plataus masto sankcijas, įskaitant apribojimus JAV užsienio pagalbai, gynybos eksporto ir pardavimo draudimą bei finansinius ribojimus.
Ukraina teigia, kad nuo 2022 m. prasidėjusios plataus masto invazijos Rusija pagrobė mažiausiai 19 546 vaikus ir perkėlė juos į Rusiją, okupuotas Ukrainos teritorijas arba Baltarusiją. Pagal Ukrainos iniciatyvą „Bring Kids Back UA“ grąžinta tik 1560 vaikų.
Žmogaus teisių grupės ir Ukrainos pareigūnai teigia, kad tikrasis skaičius greičiausiai yra daug didesnis – nuo 150 tūkst. iki 300 tūkst.
Reikalavimas grąžinti pagrobtus vaikus buvo vienas iš pagrindinių Ukrainos taikos derybų su Rusija punktų.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Rusija
