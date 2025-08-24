Rusijos vadovas Vladimiras Putinas vėl pasirodė eteryje su dar vienu absurdišku pareiškimu apie Ukrainą. Jis pareiškė, kad Rusija nepradėjo karo Ukrainoje ir metė kaltinimus dėl „propagandos“.
„Jie pamiršta, kad patys pradėjo karą 2014 m., kai panaudojo tankus ir lėktuvus prieš Donbaso civilius gyventojus. Tada ir prasidėjo karas“, – „DWS News“ laidoje melagingai teigė jis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra pasirengęs aptarti Ukrainos teritorijų klausimą, tačiau tai įmanoma tik susitikime su Rusijos vadovu V. Putinu. Tai pareiškė užsienio reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Serhijus Kyslycia interviu „NBC News“.
„Kai kalbėjome apie teritorines problemas, manau, prezidentas V. Zelenskis aiškiai leido suprasti, kad yra pasirengęs susėsti su V. Putinu ir jas aptarti, o pokalbių apie teritorinį klausimą pradžia – tai kontaktinė linija“, – pabrėžė jis.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos prezidentų „susitikimas neplanuojamas“, nepaisant JAV pastangų surengti viršūnių susitikimą.
„Susitikimas neplanuojamas“, – sakė jis interviu JAV transliuotojui „NBC News“.
Jis pridūrė, kad V. Putinas „pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu, kai bus parengta viršūnių susitikimo darbotvarkė“, o ji „visiškai nėra parengta“.
Anksčiau šią savaitę S. Lavrovas pasmerkė susitikimą Baltuosiuose rūmuose kaip „nevykusį“ europiečių mėginimą pakeisti JAV vadovo poziciją Ukrainos atžvilgiu, dėl kurios buvo susitarta su V. Putinu per jų susitikimą Aliaskoje praėjusią savaitę.
