Valstybinė žiniasklaida: Šiaurės Korėja išbandė dvi „naujas“ oro gynybos raketas

Pranešime daugiau detalių nenurodoma. Taip pat neįvardyta, kur vyko raketų bandymas. Pranešta tik tiek, kad raketų „veikimas ir reagavimo režimas pagrįstas unikalia ir specialia technologija“. Bandymas „ypač parodė, kad abiejų raketų tipų technologinės savybės labai tinkamos įvairiems oro taikiniams naikinti“, rašo KCNA.
Agentūros paskelbtose nuotraukose matyti į dangų kylančios oro gynybos raketos. Taip pat matyti Kim Jong Unas, klausantis, ką jam aiškina karinis atstovas. Šalia jo ant rašomojo stalo guli žiūronai.
Pietų Korėjos Generalinis štabas šeštadienį pranešė apie įspėjamuosius šūvius Šiaurės Korėjos karių kryptimi ir apkaltino juos prieš tai peržengus sieną tarp abiejų priešiškų šalių. Pchenjanas tada apkaltino Pietų Korėjos kariuomenę „planuota ir sąmoninga provokacija“.
Šiaurės Korėjos generolas leitenantas Ko Jong Cholas įspėjo, kad incidentas pasienyje su Pietų Korėja gali pereiti į „nekontroliuojamą fazę“. Pastarąjį kartą Pietų Korėjos kariai balandį paleido įspėjamuosius šūvius į Šiaurės Korėjos karius, trumpam pažeidusius sieną.
Naujasis Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas pasiryžęs gerinti santykius su Šiaurės Korėja. Tačiau Pchenjanas pareiškė nesąs tuo suinteresuotas.
Tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos ir praėjus daugiau kaip septyniems dešimtmečiams nuo Korėjos karo pabaigos 1953 m. formaliai vis dar yra karo stovis. JAV yra dislokavusios Pietų Korėjoje dešimtis tūkstančių karių, kad, be kita ko, apsaugotų Pietų Korėją.