Danija neatmeta galimybės pripažinti Palestinos valstybę, teigia premjerė

„Mes nesakome „ne“ Palestinos valstybės pripažinimui, – sakė ji žurnalistams. – Mes tam pritariame. Ir jau seniai. Mes to norime. Tačiau, žinoma, turime būti tikri, kad tai bus demokratinė valstybė.“
Sekmadienį daugiau kaip 10 000 žmonių dalyvavo protesto akcijoje Kopenhagos centre, reikalaudami nutraukti karą Gazoje ir ragindami Daniją pripažinti Palestinos valstybingumą.
Interviu Danijos dienraščiui „Jyllands-Posten“ rugpjūčio 16 d. M. Frederiksen sakė, kad ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu „dabar pats yra problema“ ir kad jo vadovaujama Izraelio vyriausybė nuėjo „per toli“.
„Netanyahu nuolatiniai ir itin smurtiniai veiksmai Gazoje yra nepriimtini“, – tą pačią dieną feisbuke rašė ji, pridurdama, kad po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio palaiko Izraelio teisę pašalinti „Hamas“ keliamą grėsmę“.
Palestinos valstybės pripažinimas turi tarnauti „teisingam tikslui“, pabrėžė ji antradienį.
„Tai turi įvykti tuo metu, kai yra iš tiesų naudinga dviejų valstybių sprendimui. Ir kai bus galima garantuoti, kad Palestinos valstybė bus ilgalaikė ir demokratinė, – sakė ji. – Ir, žinoma, tai turi būti daroma su atsakomuoju („Hamas“) Izraelio pripažinimu.“
Tuo tarpu Danija planuoja pasinaudoti dabartiniu pirmininkavimu ES, kad padidintų spaudimą Izraeliui.
„Bus sunku sutelkti reikiamą paramą, bet mes padarysime viską, ką galime“, – sakė ji.
2023 m. spalio 7 d. per „Hamas“ kovotojų surengtą išpuolį prieš Izraelį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, remdamasi oficialiais duomenimis, skelbia AFP.
Per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo daugiau kaip 62 744 palestiniečiai, irgi daugiausia civiliai, rodo Gazos Ruožo „Hamas“ valdomos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais.