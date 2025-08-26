Istorija pasikartojo ir Estijoje: aptiko kraterį pramušusį droną

Pasak ISS vadovo Margo Pallosono, bepiločio taikiniai buvo objektai Rusijoje.
„Tai buvo Ukrainos dronas, nukreiptas į Rusijos taikinius. Nėra jokių įrodymų, kad tai būtų buvęs rusiškas dronas“, – pažymėjo jis.
Vis dėlto ISS kaltina Maskvą – dronas iškrito iš kurso dėl Rusijos taikytų GPS trikdžių. Estijos premjeras Kristenas Michalas platformoje X pabrėžė, kad Rusija jau seniai naudoja elektroninės kovos priemones oro ir jūrų eismui regione trikdyti.
„Estija atsakys kurdama sluoksninę oro gynybą, įskaitant dronų sieną“, – akcentavo jis.
Estijos ginkluotųjų pajėgų žvalgybos centro vadovas pulkininkas Antsas Kiviselgas pridūrė, kad GPS trikdymas skirtas Rusijos strateginiams objektams apsaugoti, o ne NATO šalims atakuoti.
Tai ne pirmas atvejis, kai NATO sąjungininkų teritorijoje aptinkami bepiločiai – neseniai Lenkija ir Lietuva pranešė savo teritorijuose rastus rusiškus dronus.