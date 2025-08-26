Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Istorija pasikartojo ir Estijoje: aptiko kraterį pramušusį droną

2025 m. rugpjūčio 26 d.
Lrytas.lt
Estijos vidaus saugumo tarnyba (ISS) antradienį, rugpjūčio 26 d., patvirtino, kad šalies teritorijoje buvo rastas sprogęs Ukrainos atakos dronas.
Pasak ISS vadovo Margo Pallosono, bepiločio taikiniai buvo objektai Rusijoje.
„Tai buvo Ukrainos dronas, nukreiptas į Rusijos taikinius. Nėra jokių įrodymų, kad tai būtų buvęs rusiškas dronas“, – pažymėjo jis.
Vis dėlto ISS kaltina Maskvą – dronas iškrito iš kurso dėl Rusijos taikytų GPS trikdžių. Estijos premjeras Kristenas Michalas platformoje X pabrėžė, kad Rusija jau seniai naudoja elektroninės kovos priemones oro ir jūrų eismui regione trikdyti.
„Estija atsakys kurdama sluoksninę oro gynybą, įskaitant dronų sieną“, – akcentavo jis.
Estijos ginkluotųjų pajėgų žvalgybos centro vadovas pulkininkas Antsas Kiviselgas pridūrė, kad GPS trikdymas skirtas Rusijos strateginiams objektams apsaugoti, o ne NATO šalims atakuoti.
Tai ne pirmas atvejis, kai NATO sąjungininkų teritorijoje aptinkami bepiločiai – neseniai Lenkija ir Lietuva pranešė savo teritorijuose rastus rusiškus dronus.
