Kancleris F. Merzas patvirtino, kad Vokietija nepripažins Palestinos valstybės

2025 m. rugpjūčio 26 d. 16:30
Vokietija nedalyvaus kartu su partnerėmis – Kanada ir Prancūzija – pripažįstant Palestinos valstybę, antradienį po susitikimo su Kanados ministru pirmininku Marku Carney pareiškė kancleris Friedrichas Merzas.
„Mes neprisijungsime prie šios iniciatyvos, – sakė F. Merzas Berlyne vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su M. Carney. – Manome, kad valstybės pripažinimo sąlygos šiuo metu nėra niekaip įgyvendintos.“
Vokietija mano, kad Palestinos valstybės pripažinimas yra vienas iš paskutinių žingsnių siekiant dviejų valstybių sprendimo, pagal kurį izraeliečiai ir palestiniečiai galėtų taikiai gyventi vieni šalia kitų.
M. Carney, priešingai, liepos pabaigoje paskelbė, kad jo šalis rugsėjo mėnesį JT Generalinėje Asamblėjoje pripažins Palestiną kaip valstybę.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas planuoja padaryti tą patį, o Didžioji Britanija pagrasino Izraeliui tai padaryti, jei nebus įvykdytos tam tikros sąlygos.
M. Carney tokį žingsnį grindė tuo, kad dviejų valstybių sprendimo perspektyvos vis blogėja.
Nors F. Merzas įvedė dalinį ginklų embargą Izraeliui, reaguodamas į Izraelio planus išplėsti karą į Gazos miestą, dabar jis patvirtino, kad Vokietija neseks savo partnerių pavyzdžiu ir nepripažins Palestinos, net ir po to, kai Jungtinės Tautos paskelbė, kad kai kuriose Gazos dalyse prasidėjo badas.
Izraelio mirtinos atakos tęsėsi ir pirmadienį: per smūgį į Nassero ligoninę Kan Junise žuvo mažiausiai 19 žmonių, tarp jų – ir penki žurnalistai.
