Karas Ukrainoje. „V. Putinas niekada neužbaigs karo“: įvardijo 5 priežastis

2025 m. rugpjūčio 27 d. 05:54
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir penkis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant skubiai užbaigti karą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas akcentuoja, kad saugumo garantijos Ukrainai karo veiksmų nutraukimo atveju pirmiausia bus Europos atsakomybė, tačiau tam tikru mastu dalyvaus ir Jungtinės Valstijos.
„Europa suteiks jiems (Ukrainai – red.) reikšmingas saugumo garantijas, ir jie (europiečiai – red.) turėtų tai padaryti, nes jie yra čia pat. Bet mes dalyvausime kaip atsarginė grandis, – sakė D. Trumpas. – Mes jiems padėsime. Manau, kad jei pasieksime susitarimą – o aš manau, jog pasieksime – tada praktiškai nekils jokių problemų.“
D. Trumpas dar kartą pareiškė norą nutraukti karą. „Noriu, kad žmonės nebebūtų žudomi“, – tvirtino valstybės vadovas.
Tačiau jis ir vėl sukritikavo ankstesnę administraciją, kuri esą skyrė Ukrainai 350 mlrd. dolerių, ir pavadino prezidentą Volodymyrą Zelenskį „geriausiu pardavėju“, nors pats D. Trumpas anksčiau šią sumą paneigė.
JAV prezidentas kartu nurodė, kad jo administracija radikaliai pakeitė požiūrį.
„Mes nebemokame jokių pinigų Ukrainai. Iš tiesų yra priešingai – jie paprašo per NATO. NATO paprašo raketų arba „Patriot‘ų“, mes perduodame raketas NATO, o NATO mums sumoka visą sumą“, – kalbėjo jis.
