Rusijos vasaros puolimas virto nesėkme: V. Putino tikslai liko neįgyvendinti

Pokrovsko „tvirtovė“ laikosi
Prie preš karą buvusio 65 000 gyventojų turėjusio miesto vartų nuo sausio mėnesio dislokuoti Rusijos kariai. Tačiau visi bandymai jį šturmuoti ar nutraukti tiekimą buvo nesėkmingi. Rugpjūčio pradžioje Rusijos generolai į miestą pasiuntė kelis šimtus karių, kurie laikinai pateko į centrą. Tačiau po trijų savaičių visi Pokrovske buvę rusai žuvo arba pateko į nelaisvę.
Vienas ukrainiečių karininkas sakė „Bild“: „Mes laikome miestą ir paruošėme rusams keletą staigmenų. Karinė padėtis yra geresnė, nei atrodo žemėlapiuose“.
V. Putino buferinė zona išnyksta
Kovo pabaigoje Rusijos kareiviai iš Kursko išstūmė paskutinius ukrainiečius. Kyjivo pajėgos ten laikėsi aštuonis mėnesius, kol Rusija kartu su tūkstančiais Šiaurės Korėjos samdinių sugebėjo jas nugalėti.
Siekdamas užtikrinti, kad tai niekada nepasikartotų, Rusijos diktatorius V. Putinas įsakė sukurti 600 km ilgio „buferinę zoną“ Ukrainos Černigovo, Sumų ir Charkivo regionuose. Vasaros pabaigoje Rusija nebekontroliuoja 70 kilometrų Ukrainos teritorijos palei bendrą sieną ir patiria didžiulį spaudimą. Čia V. Putino kariuomenė taip pat patyrė visišką nesėkmę.
Ar Rusija pasiduoda dėl Pietų Ukrainos?
Rusijos vasaros puolimas pietiniuose Ukrainos Chersono ir Zaporižios regionuose irgi buvo nesėkmingas. Nors šie regionai buvo aneksuoti Rusijos 2022 m., fronto linija nuo to laiko iš esmės išliko stabili. V. Putinas buvo priverstas susitaikyti su realybe ir pasiūlė nutraukti tolesnį puolimą, jei Ukraina savanoriškai atsisakys Donecko regiono.
V. Putinas negali apginti savo oro erdvės
Galiausiai vasara parodė, kad Rusijos priešlėktuvinės gynybos sistema jau nebeveikia, o Ukraina, nepaisydama tūkstančių Rusijos aviacijos smūgių jos ginklų pramonei, gamina vis daugiau mirtinų tolimojo nuotolio dronų.
Nuo metų pradžios Ukraina sunaikino 17 proc. Rusijos naftos perdirbimo gamyklų produkcijos. Dėl to susidarė ilgos eilės prie degalinių, degalų normavimas ir nuolat kylančios kainos Rusijos degalinėse.
Apskritai 2025 m. vasarą V. Putino karas vyksta ne pagal planą. Užkariauta 1 800 kvadratinių kilometrų, kas sudaro 0,3 proc. Ukrainos teritorijos. Tai viena iš priežasčių, kodėl Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra pasirengęs sutikti su paliaubomis, bet ne su kapituliacija, kaip reikalauja Maskva.
Parengta pagal „Bild“ inf.
RusijaUkrainaVladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių