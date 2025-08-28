Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Iranas teigia reaguosiantis į Europos šalių iniciatyvą atnaujinti JT sankcijas Teheranui

2025 m. rugpjūčio 28 d. 20:21
Iranas griežtai sukritikavo branduolinio ginčo paaštrėjimą. Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos (E3) inicijuotas JT sankcijų Islamo Respublikai atnaujinimas yra „nepagrįstas ir neteisėtas“, sakė Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi.
ES turėtų nedelsiant ištaisyti šį žingsnį ir ateinančiomis dienomis laikytis atsakingo ir realistiško požiūrio, sakė Irano vyriausiasis diplomatas per pokalbį telefonu su savo Europos kolegomis bei ES užsienio politikos įgaliotine Kaja Kallas, pranešė naujienų agentūra „Irna“. Priešingu atveju Islamo Respublika esą tinkamai reaguos į šį „nepateisinamą veiksmą“.
Manoma, kad Teherano atsakomosios priemonės gali būti bendradarbiavimo su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) nutraukimas bei pasitraukimas iš Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties.
E3 šalys prieš tai JT Saugumo Taryboje aktyvavo JT sankcijų grąžinimo Teheranui mechanizmą.
Branduolinio ginčo esmė yra tarptautinės bendruomenės susirūpinimas, kad Iranas siekia pasigaminti branduolinį ginklą. Šį įtarimą Teheranas visad atmeta.
