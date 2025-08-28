Izraelis vėl atakavo Jemeno sostinę Saną

Izraelio gynybos ministro Israelio Katzo biuras paskelbė nuotrauką, kurioje matyti ministras kartu su Generalinio štabu vadu Ejalu Zamiru bei kitais kariškiais kariniame štabe. „Kas bepakeltų ranką prieš Izraelį, tam ranka bus nukirsta“, – anot pranešimo, pabrėžė ministras I. Katzas.
Jau praėjusį sekmadienį Izraelis surengė antskrydžius prieš Saną. Tada žuvo dešimt žmonių ir daugiau kaip 80 buvo sužeisti.
Nuo Gazos karo pradžios hučiai vis atakavo Izraelį. Jų taikiniai ne kartą buvo ir su Izraeliu siejami laivai Raudonojoje jūroje.