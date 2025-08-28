Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Izraelis vėl atakavo Jemeno sostinę Saną

2025 m. rugpjūčio 28 d. 20:19
Lrytas.lt
Izraelis, anot žiniasklaidos, vėl atakavo Jemeno sostinę Saną. Taikinys, pasak Izraelio stoties „Channel 12“, buvo aukšti hučių politikai. Apie smūgį pranešė ir islamistų televizijos stotis „Al Masirah“. Gyventojai naujienų agentūrai „Reuters“ pasakojo apie smūgius netoli prezidento rūmų bei į pastatą miesto pietinėje dalyje. Tai antra tokia ataka per savaitę.
Izraelio gynybos ministro Israelio Katzo biuras paskelbė nuotrauką, kurioje matyti ministras kartu su Generalinio štabu vadu Ejalu Zamiru bei kitais kariškiais kariniame štabe. „Kas bepakeltų ranką prieš Izraelį, tam ranka bus nukirsta“, – anot pranešimo, pabrėžė ministras I. Katzas.
Jau praėjusį sekmadienį Izraelis surengė antskrydžius prieš Saną. Tada žuvo dešimt žmonių ir daugiau kaip 80 buvo sužeisti.
Nuo Gazos karo pradžios hučiai vis atakavo Izraelį. Jų taikiniai ne kartą buvo ir su Izraeliu siejami laivai Raudonojoje jūroje.
