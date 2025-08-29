Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisKonfliktai ir saugumas

JT vadovas ragina Izraelį atsisakyti planų užimti Gazos miestą

2025 m. rugpjūčio 29 d. 11:31
Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino Izraelį atsisakyti plano užimti Gazos miestą. „Šimtai tūkstančių civilių vėl bus priversti bėgti, o šeimos pateks į dar didesnį pavojų. Tai turi liautis. Nėra karinio sprendimo šiam konfliktui“, – rašė A. Guterresas ketvirtadienį tinkle „X“.
Daugiau nuotraukų (1)
Civiliai gyventojai Gazoje susiduria su „tolesne mirtina eskalacija“. Izraelio planai užimti Gazos miestą yra naujas ir pavojingas etapas, pažymėjo JT vadovas. „Gaza nusėta griuvėsių, kūnų ir galimų rimtų tarptautinės teisės pažeidimo pavyzdžių. Reikalingos neatidėliotinos ir ilgalaikės paliaubos“, – rašė jis toliau.
A. Guterresas reikalavo, kad įkaitai turi būti nedelsiant paleisti, o žiaurus elgesys, kurį jie priversi kęsti, turi liautis. Izraelis, kaip okupacinė jėga, turi aiškius įsipareigojimus. „Turi būti užtikrintas aprūpinimas maisto produktais, vandeniu, medikamentais ir kitomis gyvybiškai svarbiomis prekėmis“, – akcentavo A. Guterresas. Be to, Izraelis, anot jo, turi sutikti su daug didesniu humanitarinės pagalbos prieinamumu ir sudaryti tam sąlygas, teigė jis.
IzraelisJungtinės tautosGaza
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.