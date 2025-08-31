JAV pardavė Ukrainai tūkstančius ilgo nuotolio šaudmenų: įvardijo pagrindinį labai svarbių ginklų privalumą

Penktadienį Vašingtonas patvirtino 3350 ilgojo nuotolio raketų (ERAM) pardavimą Ukrainai už 850 mln. dolerių. Sandorį finansavo Danija, Nyderlandai ir Norvegija.
„D. Trumpas suteikia Ukrainai galimybę toliau gintis, suteikdamas platesnes smūgių galimybes, kurios galėtų padėti puolime. Per pastarąjį mėnesį jie jau išjungė apie 20 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų“, – televizijai „Fox News“ dėstė M. Whittakeris.
Planuojama, kad į Ukrainą bus pristatyta 3350 ilgojo nuotolio ERAM (angl. Extended Range Attack Munition) raketų ir tiek pat GPS/INS sistemų su SAASM moduliu. Pažymima, kad Kyjivas pateikė prašymą įsigyti šias raketas.
Pasak „Defense Express“, ERAM nėra konkreti raketa, o projektas, kuriame vystomos bent dviejų tipų ginklų sistemos. Vienos raketos vidutinė kaina siekia apie 246 tūkst. dolerių.
ERAM yra silpnesnė už tradicines JASSM sparnuotąsias raketas, tačiau jos pagrindinis pranašumas – masinė gamyba ir prieinamumas.
Raketų veikimo nuotolis siekia nuo 240 iki 450 kilometrų, tačiau jų panaudojimo sąlygos lieka neaiškios.
Pasak M. Whittakerio, dabartinio JAV prezidento politika žymiai skiriasi nuo jo pirmtako Joe Bideno.
„Greičiausiai ukrainiečiai pasinaudos šiomis galimybėmis, ir tai akivaizdžiai labai skiriasi nuo to, ką darė Joe Bidenas“, – pabrėžė diplomatas.
Komentuodamas galimą D. Trumpo susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, M. Whittakeris pažymėjo, kad JAV prezidentas „Putinui suteiks tiek laiko, kiek reikės“.
„Abi pusės vis dar derasi, ir tai yra gerai“, – pridūrė ambasadorius.