Karas Ukrainoje. Rusijos smūgiai Ukrainai – žinutė Vakarams: „Viskas, ką daro V. Putinas, turi aiškią prasmę“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas duodamas interviu naujienų portalui „The Daily Caller“ išreiškė įsitikinimą, kad trišalis susitikimas, kuriame dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, vis dėlto įvyks.
„Dėl dvišalio (V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo – red. past.) nežinau, bet trišalis įvyks. Bet, žinote, kartais žmonės nėra tam pasiruošę. Kaip sakau, naudoju analogiją. Jau porą kartų esu ją naudojęs. Turite vaiką, o aikštelėje, žaidimų aikštelėje, yra kitas vaikas, jie nekenčia vienas kito ir pradeda peštis, peštis ir peštis, o jūs norite, kad jie liautųsi, o jie ir toliau pešasi.
Po kurio laiko jie labai nori sustoti. Ar tai suprantate? Ir dabar beveik taip pat. Kartais jiems tenka šiek tiek pasipešti, kol pavyksta priversti juos sustoti. Bet tai tęsiasi jau ilgą laiką. Daug žmonių žuvo“, – kalbėjo D. Trumpas.
JAV prezidentas taip pat pakartojo esąs pasirengęs padėti užbaigti karą.
„Jie nori, kad tai baigtųsi, bet jei mes galime jiems padėti, norėčiau tai padaryti. Kalbame apie daugybę gyvybių. Kalbame apie tai, ko aš nepradėjau. Aš šį karą paveldėjau. Ir žinote, viskas, ką bandau daryti, tai užgesinti liepsną. Ir maniau, kad man tai pavyko.
Man, kaip niekam kitam, pavyko septynis kartus, pavyko sprendžiant karus, kurie buvo sunkesni nei šis. Taigi trys iš tų karų tęsiasi jau daugiau nei 30 metų, ir aš juos visus baigiau. Tiesiog šis karas, jis buvo labai sunkus. Tai sunkus karas“, – pridūrė jis.
Kaip pranešta anksčiau, Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas pareiškė, kad D. Trumpas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusiją pradėti realias derybas.
Svarbiausias karo Ukrainoje naujienas sekite su Lrytas.
UkrainaRusijaUkrainos kariai
Rodyti daugiau žymių