Prieš U. von der Leyen – pavojingas rusų išpuolis: lėktuvas valandą suko ratus ore

2025 m. rugsėjo 1 d. 12:17
Lrytas.lt
Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen lėktuvas sekmadienį prarado GPS navigacijos signalą artėjant prie Plovdivo oro uosto Bulgarijoje, praneša „The Financial Times“. Pareigūnai įsitikinę, kad tai buvo tiesioginis Rusijos išpuolis.
„Visame oro uosto rajone GPS tiesiog nustojo veikti“, – dienraščiui pasakojo vienas įvykio aplinkybes žinantis pareigūnas.
Anot jo, lėktuvas beveik valandą suko ratus ore, kol pilotas nusprendė leistis naudodamas analoginius žemėlapius.
GPS trikdymas – tai palydovine navigacija paremtų sistemų blokavimas ar iškraipymas, iš pradžių naudotas karinei ir žvalgybinei apsaugai. Pastaruoju metu jis vis dažniau fiksuojamas kaip sąmoningas trikdžių įrankis.
Europos vyriausybės perspėja, kad didėjantis Rusijai priskiriamų trikdžių skaičius kelia rimtą grėsmę aviacijos saugumui.
Panašių incidentų vis dažniau pasitaiko Baltijos jūros regione bei Rytų Europos šalyse, besiribojančiose su Rusija – sutrikimų patiria ne tik lėktuvai, bet ir laivai bei civilinės navigacijos sistemos.
Kalbėdama Bulgarijoje ji pabrėžė: „V. Putinas nepasikeitė ir nepasikeis. Jis yra plėšrūnas. Jį galima sustabdyti tik stipria atgrasymo politika.“
Iš Bulgarijos U. von der Leyen išskrido tuo pačiu lėktuvu, daugiau incidentų nekilo.
