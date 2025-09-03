Įvardijo, kas gali priversti V. Putiną derėtis: tai gali įvykti netrukus

Krizė sutapo su Ukrainos Vakarų sąjungininkių pareiškimais, kad ekonominis spaudimas yra geriausias būdas priversti Kremliaus diktatorių Vladimirą Putiną nutraukti karą. Trys Europos pareigūnai leidiniui "Politico" sakė, kad jie turi bendrą supratimą: sankcijų ir tikslinių smūgių derinys privers V. Putiną sėsti prie derybų stalo.
Nors sunku įvertinti žalos mastą, analitikai mano, kad buvo sustabdyta 15-20 proc. degalų gamybos Rusijoje, todėl Maskva įvedė eksporto draudimą, o provincijos miestuose prie degalinių nusidriekė eilės.
Pranešama, kad tokie smūgiai tęsiasi jau daugiau nei metus, tačiau dabar jų poveikis jaučiamas kaip niekada stipriai: dėl sankcijų ir Vakarų techninės paramos trūkumo remontuoti naftos perdirbimo gamyklas Rusijoje daug sunkiau.
Pasak buvusio britų kariuomenės žvalgybos karininko Philipo Ingramo, ši taktika yra "pagrindinė karo dalis", kurią aktyviai skatina Ukrainos žvalgybos vadovas Kyrylas Budanovas.
"Jis perėmė seną sąjungininkų vadovavimą iš Antrojo pasaulinio karo sabotažo operacijų ir pritaikė jį šiam konfliktui - smogti rusams operatyviniu lygmeniu, sunaikinant jų gebėjimą aprūpinti frontą žmonėmis ir ištekliais. V. Zelenskis sakė tiesiai šviesiai: Jis pabrėžė: "Ukraina negali laimėti vien tik taktiškai fronto linijoje, bet kas kontroliuos operatyvinį lygmenį, tas laimės karą apskritai".
Pasak P. Ingramo, Rusijos ekonomika "dar nėra ant žlugimo ribos". Praeis 12-18 mėnesių, kol V. Putinas rimtai susirūpins. Tačiau šis laikotarpis gali smarkiai sutrumpėti, jei Ukraina suaktyvins puolimą.
Smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmės
Rusijos vyriausybė buvo priversta pratęsti benzino eksporto draudimą iki rugsėjo, todėl Kremlius neteko taip reikalingos užsienio valiutos. Pasak Homayun Falakshahi, „Kpler“ žalios naftos analizės skyriaus vadovo, tai yra tiesioginė pagrindinių gamyklų uždarymo pasekmė. Padėtį dar labiau blogina tai, kad rugsėjo mėn. planuojama atlikti daugelio gamyklų techninį aptarnavimą, o tai gresia dar ilgesnėmis prastovomis.
Organizacijos „Viltis Ukrainai“ generalinis direktorius Jurijus Bočko mano, kad ekonominis skausmas paskatins Rusiją derėtis šį rudenį:
„Jei Ukraina tęs atakas prieš naftos infrastruktūrą iki rudens vidurio, tai gali sukelti rimtų ekonominių problemų pačioje Rusijoje – pakankamai, kad priverstų V. Putiną pradėti realias derybas ir nutraukti karą.“
Šiuo metu ES ruošiasi įvesti naują, 19-ąjį sankcijų paketą. Žiniasklaida rašo, kad rimtų apribojimų energetikos sektoriuje kol kas nesitikima. Dokumentas, aptartas neoficialiame energetikos ministrų susitikime, parodė, kad Briuselis svarsto galimybę nukopijuoti JAV tarifų strategiją, kad dar stipriau smogtų Rusijos ekonomikai.
Parengta pagal "Politico" inf.