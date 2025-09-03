Izraelio oro gynyba numušė hučių paleistą raketą

Pasak Izraelio žinių portalo „ynet“, per oro pavojų buvo sustabdytas Tel Avivo tarptautinio oro uosto darbas. Be kita ko, negalėjo tūpti iš Budapešto į Tel Avivą atskridęs vengrų oro bendrovės „Wizz Air“ lėktuvas. Gelbėjimo tarnyba „Magen David Adom“ pranešė, kad kol kas nėra informacijos apie nukentėjusiuosius.
Nuo Gazos karo pradžios 2023 m. spalį Jemeno hučių sukilėliai reguliariai raketomis ir dronais atakuoja Izraelį – taip reikšdami solidarumą palestiniečiams.
Izraelis savo ruožtu vis atakuoja taikinius Jemene. Per oro antskrydį ketvirtadienį buvo nukautas hučių premjeras Ahmedas al-Rahaui, devyni jo ministrai bei dar du hučių atstovai.
Izraelisšiitai hučiaiJemenas
Rodyti daugiau žymių