Degalai rusų karo mašinai: atskleidė, kaip Pekinas padeda Kremliui apeiti sankcijas

Beveik ketvirtadalis šių tiekimų vertės – 12,5 mln. eurų – buvo išsiųsta Rusijos bendrovėms, susijusioms su Irano dronų kamikadzių „Shahed“, veikiančių specialiojoje ekonominėje zonoje Alabugos mieste, gamyba, rodo „Sayari“ parengta pasaulinės prekybos duomenų analizė.
Tarp Kinijos į Rusiją eksportuotų prekių buvo orlaivių varikliai, mikroschemos, metalo lydiniai, kamerų lęšiai, stiklo pluoštas, stiklo pluošto rišikliai ir anglies gijos – visi pagrindiniai komponentai, skirti dronų, kurie kiekvieną naktį sėja chaosą Ukrainoje, gamybai.
Iš viso „The Telegraph“ nustatė 97 Kinijos tiekėjus.
Kinija viešai pademonstravo neutralumą Rusijos invazijos atžvilgiu. Tačiau jos tiekiamos dronų dalys rodo glaudų Pekino ir Maskvos karinį bendradarbiavimą, teigiama žiniasklaidos pranešimuose. Mūšio lauke tai patvirtina faktas, kad Ukrainos kariškiai reguliariai randa numuštos rusiškos įrangos su kiniškomis dalimis.
Tiesioginis įsitraukimas į karą tiekiant karinę įrangą ar karius – kaip tai daro Šiaurės Korėja – yra pernelyg rizikingas Kinijai strateginių interesų požiūriu. Todėl Pekinas remia Maskvą iš šono, leisdamas Kinijos įmonėms eksportuoti dvejopos paskirties prekes, dėl to 2024 m. pasiekta rekordinė dvišalės prekybos apyvarta – 246 mlrd. eurų.
„Kiekviena šalis yra labai suinteresuota, kad kita šalis išliktų, ir tai nepasikeis. Tai paprasta geografinė realybė“, – sakė Ekseterio universiteto Kinijos užsienio politikos dėstytojas Andrea Giselli, pažymėdamas, kad šalis skiria 4 200 km siena.
Toks požiūris leidžia Pekinui kaltinti Vakarus karo kurstymu tiekiant ginklus ir teikiant karinę paramą Ukrainai.
Parengta pagal UNIAN inf.