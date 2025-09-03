Laikinoji Tailando vyriausybė ėmėsi veiksmų paleisti parlamentą

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Laikinasis Tailando ministras pirmininkas ėmėsi veiksmų paleisti parlamentą, trečiadienį pranešė jo partija po to, kai didžiausia opozicinė partija parėmė konkurentų kandidatą į šalies vadovus.
Praėjusią savaitę Konstitucinis Teismas nušalino ministrę pirmininkę Paetongtarn Shinawatrą dėl jos veiksmų sprendžiant ginčą dėl sienos su Kambodža, todėl karalystės aukščiausiame poste susidarė valdžios vakuumas, o konkuruojančios frakcijos susigrūmė dėl galimybės perimti valdžią.
Jos partija „Pheu Thai“, kuri vis dar yra laikinoji valdžia, įtikinėjo aktyviai įtakos formavime dalyvaujančią opozicinę Liaudies partiją paremti jos naują kandidatą į ministrus pirmininkus.
Tačiau Liaudies partija pareiškė remianti konservatyvų magnatą Anutiną Charnvirakulį, anksčiau dirbusį ministro pirmininko pavaduotoju, vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministru.
Netrukus po to „Pheu Thai“ generalinis sekretorius Sorawongas Thienthongas agentūrai AFP pranešė, kad laikinasis ministras pirmininkas Phumthamas Wechayachai „pateikė dekretą dėl parlamento paleidimo“.
Pagal Tailando konstituciją, jei karalius pritaria parlamento paleidimui, rinkimai turi būti surengti po 45–60 dienų.
