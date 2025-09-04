Izraelis: E. Macrono vizito nebus, jei Prancūzija neatsisakys Palestinos valstybės pripažinimo

Gideonas Saaras telefonu sakė Prancūzijos aukščiausiajam diplomatui Jeanui Noeliui Barrot, jog prezidento vizitas „nėra galimas, kol Prancūzija tęs savo iniciatyvą ir pastangas, kenkiančias Izraelio interesams“, sakoma Izraelio užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Anot pranešimo, G. Saaras sakė, kad Paryžius turėtų vėliau šį mėnesį „persvarstyti savo iniciatyvą“ pripažinti Palestinos valstybę, nes toks sprendimas pakerta stabilumą regione ir „Izraelio nacionalinius ir saugumo interesus“.
Izraelio visuomeninis transliuotojas „Kan“ trečiadienį pranešė, kad ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu atmetė E. Macrono prašymą trumpai apsilankyti prieš vėliau šį mėnesį prasidedančią Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją, per kurią prezidentas planuoja oficialiai pripažinti Palestinos valstybę.
„Izraelis siekia gerų santykių su Prancūzija, tačiau Prancūzija privalo gerbti Izraelio poziciją, kai kalbama apie jo saugumui ir ateičiai esminius klausimus“, – sakė G. Saaras.
Įtampa tarp Prancūzijos ir Izraelio paaštrėjo, kai E. Macronas pareiškė, kad per JT susitikimą Prancūzija oficialiai pripažins Palestinos valstybę. Panašius planus paskelbė dar kelios Vakarų vyriausybės.
Ginčas dar labiau įsiplieskė, kai praėjusį mėnesį B. Netanyahu apkaltino E. Macroną „antisemitizmo“ kurstymu, o Eliziejaus rūmai atsikirto, pavadinę tokius kaltinimus „apgailėtinais“ ir „klaidingais“.
Paskelbusi apie ketinimą pripažinti palestiniečių valstybingumą, Prancūzija prisidėjo prie kitų šalių, kurių padaugėjo, kai beveik prieš dvejus metus prasidėjo karas Gazos Ruože.
Liepos mėnesį šį pranešimą paskelbęs E. Macronas teigė, kad „skubiausias prioritetas yra užbaigti karą Gazoje“.
„Galiausiai turime sukurti Palestinos valstybę“ ir užtikrinti, kad ji „prisidėtų prie visų Artimųjų Rytų gyventojų saugumo“, parašė jis socialiniuose tinkluose.
Naujienų agentūros AFP duomenimis, mažiausiai 145 iš 193 JT narių, ir Prancūzija yra viena iš jų, dabar pripažįsta arba planuoja pripažinti Palestinos valstybę.