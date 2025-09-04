Rusija paprieštaravo JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginiams apie susitarimus dėl planuojamo trišalio susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Dabar visi kalba apie trišalį viršūnių susitikimą arba V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą, tačiau konkretaus susitarimo šiuo klausimu tarp V. Putino ir D. Trumpo nebuvo“, – sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas.
Buvęs Kremliaus pakalikas, nuo pat 2014-ųjų kariavęs Ukrainoje, o vėliau skambiai engęs Rusijos vyriausybę dėl „per prasto“ puolimo Ukrainoje Igoris Girkinas sako, kad jei Ukraina leido 18–22 metų vyrams keliauti į užsienį, tai situacija nėra tokia bloga.
Šią vasarą Rusijai nepavyko pralaužti Ukrainos gynybos nė vienoje fronto linijoje, o Rusijos karininkas Igoris Girkina šį faktą pavadino „gėda“, rašo „Telegram“ kanalas „Ukraine Online“ .
„Gaila. Vasarą mums nepavyko pralaužti nė vienos fronto atkarpos. Per 16 mėnesių šturmavome Časovy Jarą, o tuo pačiu metu Ukraina leido jaunimui keliauti į užsienį“, – pažymėjo I.Girkinas.
Seulo žvalgybos agentūra antradienį pranešė mananti, kad žuvo apie 2 000 Šiaurės Korėjos karių, pasiųstų padėti Rusijai kariauti prieš Ukrainą, teigė vienas įstatymų leidėjas.
Balandžio mėnesį Seulo nacionalinė žvalgybos tarnyba (NIS) teigė, kad „žuvusiųjų kare yra mažiausiai 600. Tačiau, remdamasi atnaujintais vertinimais, dabar ji mano, kad šis skaičius yra apie 2 000“, – žurnalistams sakė įstatymų leidėjas Lee Seong-kweunas, išklausęs žvalgybos ataskaitos.
