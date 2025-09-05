„Financial Times“: JAV mažina finansavimą Europos saugumui, tai palies ir Lietuvą

Pentagono pareigūnai praėjusią savaitę informavo Europos diplomatus, kad JAV nebefinansuos programų, skirtų Rytų Europos šalių, kurios atsidurtų bet kokio konflikto su Rusija priekinėje linijoje, kariuomenių mokymui ir aprūpinimui, teigė su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai.
Išlaidos šiai Pentagono programai turi būti patvirtintos JAV Kongreso, tačiau D.Trumpo administracija neprašė papildomų lėšų. Jau patvirtintos lėšos bus prieinamos iki 2026 m. rugsėjo pabaigos.
Baltųjų rūmų pareigūnas sakė, kad šis žingsnis atitinka prezidento Donaldo Trumpo pastangas „pervertinti ir pertvarkyti“ užsienio pagalbą ir atitinka jo pirmąją darbo dieną išleistą vykdomąjį įsakymą, pažymi leidinys.
„Šis veiksmas buvo suderintas su Europos šalimis pagal vykdomąjį įsakymą ir prezidento ilgalaikį akcentą užtikrinti, kad Europa prisiimtų daugiau atsakomybės už savo gynybą“, – sakė pareigūnas.
Dėl D.Trumpo spaudimo JAV NATO sąjungininkės birželio mėn. sutiko padidinti savo gynybos išlaidas iki 5 proc. BVP.
Senato padėjėjų skaičiavimais, finansavimo mažinimas turėtų įtakos programai, kurios pasaulinis biudžetas viršija 1 mlrd. JAV dolerių, ir galėtų sutaupyti JAV šimtus milijonų dolerių, kuriuos JAV siunčia su Rusija besiribojančioms šalims. Pentagonas įstatymų leidėjams nepranešė tikslios sumos, kuri bus palaipsniui panaikinta.
JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. programai Europoje buvo skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių, tai sudaro maždaug 29 proc. visų šios programos išlaidų. Pagrindiniai gavėjai yra Estija, Latvija ir Lietuva.
Dešimtys Europos šalių ambasadų Vašingtone, įskaitant šalis, kurios negauna pagalbos, dalyvavo susitikime, kuriame Pentagono pareigūnai informavo jas apie finansavimo sumažinimą.
Vienas Europos pareigūnas sakė, kad šis žingsnis, atrodo, buvo skirtas paskatinti turtingesnes Europos šalis daugiau prisidėti prie priekinės linijos valstybių saugumo pagalbos finansavimo.
Dviejų diplomatų, susipažinusių su diskusijų turiniu, teigimu, Europos vyriausybės buvo nustebintos šiuo pranešimu ir bando gauti daugiau informacijos iš Vašingtono.
Europos pareigūnai taip pat bando suprasti, ar vidaus finansavimas gali užpildyti spragas, ar sumažinimas turės įtakos svarbiems Europos saugumo elementams.
The Financial TimesJAVParama
Rodyti daugiau žymių