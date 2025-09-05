1999 metų vasarą, likus nedaug laiko iki mirties, Vladimiras Spiridonovičius Putinas gulėjo Sankt Peterburgo onkologiniame dispanseryje, sirgo vėžiu ir turėjo širdies problemų. Jį aplankė sūnus su kelių artimų pažįstamų palyda.
Vėliau, per interviu 2017 metais, prezidentas pripažino, kad tėvui iš pradžių buvo nustatyta klaidinga diagnozė, todėl gydymo galimybės galėjo būti prarastos.
Kaip rašė „Komsomolskaja pravda“, remdamasi ligoninės personalu, V. Putino tėvas buvo įsitikinęs, kad jo sūnus netrukus taps šalies vadovu, ir siejo su juo politines viltis. Lovoje gulėjęs Vladimiras Spiridonovičius išreiškė sūnui lūkestį, kad Krymas vieną dieną vėl priklausys Rusijai, o taip pat prisipažino ilgintis Sovietų Sąjungos himno, panaikinto po SSRS žlugimo 1991-aisiais.
Žurnalistai pažymi, kad ši istorija gali būti netikra, tačiau akcentuoja detalę, kurią kiti V. Putino biografai neretai pamiršta: Krymas, tiksliau – Juodosios jūros laivyno bazė Sevastopolyje, diktatoriaus tėvui buvo itin brangi vieta. Jis ten tarnavo kaip povandeninio laivo jūreivis dar iki karo pradžios.
Vladimiras Putinas pirmą kartą viešai paminėjo šį epizodą 2015 metų gegužės 9-osios išvakarėse paskelbtoje straipsnyje, skirtame Krymo okupacijos metinėms.
Pasak autorių, tėvo nuotrauka su jūrininko kepure visada stovėjo V. Putino darbo kabinete, o pats prezidentas ją nešėsi šešis kartus žygiuodamas „Nemirtingojo pulko“ eisenose. Tai, anot žurnalistų, rodo, kad šeimos istorija Kryme V. Putinui turėjo ypatingą reikšmę.
Tėvo pamėgtą Sovietų Sąjungos himną V. Putinas sugrąžino dar gerokai anksčiau nei okupavo Krymą. Tai buvo vienas pirmųjų jo sprendimų po išrinkimo prezidentu 2000 metais.
Rudenį, po Sidnėjaus olimpinių žaidynių, sportininkai pasiskundė, kad per apdovanojimus neturėjo ką giedoti – 1991–2000 m. Rusija turėjo tik laikinu vadintą Michailo Glinkos „Patriotinės giesmės“ melodiją be žodžių.
Gruodį, skubos tvarka, buvo priimtas įstatymas, ir Naujųjų metų naktį rusų televizijos eteryje jau skambėjo „naujasis-senasis“ himnas.
Parengta pagal „Agenstva“ inf.