Karas Ukrainoje. Ambicingas pareiškimas iš Baltųjų rūmų: jei karas netrukus nesibaigs, teks sumokėti baisią kainą

AV prezidentas Donaldas Trumpas priekaištauja Europos šalims, kad jos toliau perka rusišką naftą karo Ukrainoje metu, ketvirtadienį pranešė kelios žiniasklaidos priemonės.
JAV naujienų portalas „Axios“ ir transliuotojas CNN citavo Baltųjų rūmų šaltinius, kurie teigė, kad D. Trumpas per pokalbį telefonu su Europos sąjungininkais pareikalavo, kad Europa nustotų pirkti rusišką naftą, iš kurios gaunamais pinigais finansuojamas Maskvos karas prieš Ukrainą.
Jis taip pat sakė, kad šalys turėtų daryti spaudimą Kinijai. Vokietijos laikraštis „Bild“ taip pat pranešė apie D. Trumpo kaltinimus dėl Europos importuojamos rusiškos naftos.
Paryžiuje ketvirtadienį susirinkusi „Norinčiųjų koalicija“ – laisvas maždaug 35 šalių aljansas – aptarė, kaip sustiprinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas kartu su politinių ir karinių garantijų Kyjivui teikimu tuo atveju, jei Rusija pradėtų dar vieną puolimą po taikos susitarimo sudarymo.
Po susitikimo įvyko pokalbis telefonu su D. Trumpu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas po to sakė, kad D. Trumpas ir JAV vyriausybė pagrįstai piktinasi, jog dvi ES valstybės narės – Vengrija ir Slovakija – vis dar perka rusišką naftą.
E. Macronas sakė, kad europiečiai derybose su JAV taip pat susitarė išnagrinėti sankcijas šalims, kurios remia Rusijos ekonomiką arba padeda apeiti Maskvai taikomas sankcijas.
ES teigimu, pastaraisiais metais Europos naftos pirkimas iš Rusijos smarkiai sumažėjo, tačiau nėra visiškai nutrūkęs.
Tuo metu Rusija atmeta tarptautinius karinius kontingentus kaip galimą saugumo garantiją Ukrainai. Tokios garantijos negali būti teikiamos užsienio, ypač – Europos ir JAV dalinių, ekonomikos forumo Vladivostoke kuluaruose rusų naujienų agentūrai RIA sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
„Tokie kariniai kontingentai mūsų šaliai būtų nepriimtini“, – pabrėžė jis. Prieš tai Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova tarptautines pajėgas pavadino „pavojumi Europos žemynui“, praneša agentūra „Reuters“.
