Šaltiniai atskleidė B. Netanyahu ir D. Trumpo pokalbio užkulisius: liepė žengti į Gazą su visa jėga

B. Netanyahu, pasak Izraelio „Channel 12“ šaltinių, pranešė ministrų kabinetui, kad D. Trumpas ragino jį atsisakyti bet kokių paliaubų susitarimų, kurie nenumato visų įkaitų paleidimo.
„Eikite visu pajėgumu ir užbaikite (karą – red. past.) „, – B. Netanyahu citavo D. Trumpo žodžius.
Tuo pat metu sekmadienio vakarą įvyko įtempta diskusija tarp B. Netanyahu ir Izraelio gynybos pajėgų (IDF) vado generolo Eyalio Zamiro. Pastarasis ministrams pareiškė, kad palaiko dalinį susitarimą: „Yra pateiktas planas, ir turime jį priimti.“
Minėtas susitarimas, kurį „Hamas“ priėmė rugpjūčio 18 d., numato 10 gyvų įkaitų ir 18 žuvusiųjų palaikų grąžinimą mainais į šimtus paleistų palestiniečių kalinių bei 60 dienų paliaubas.
Per šį laiką turėtų vykti derybos dėl karo užbaigimo bei likusių 20 įkaitų, iš kurių, manoma, iki keliolikos tebėra gyvi.
B. Netanyahu biuras praėjusį mėnesį dar kartą pabrėžė, kad Izraelis atmeta „etapinius“ susitarimus ir sutiks tik su tokiu, pagal kurį visi įkaitai būtų paleisti vienu metu.
Tuo metu D. Trumpas praėjusią savaitę patikino, jog konfliktas galėtų baigtis per kelias savaites, žadėdamas „labai rimtą diplomatinę iniciatyvą“ užbaigti karą, tačiau neatskleidė, ką tai reikštų praktiškai.
„Manau, kad per artimiausias dvi ar tris savaites matysime gana aiškią, galutinę pabaigą“, – kalbėjo jis Baltuosiuose rūmuose.
Šios žinios tikėtina dar labiau sustiprins kritiką Izraelio vyriausybei, vis didėjant nepasitenkinimui tiek šalyje, tiek užsienyje dėl karo Gazoje, kuris tęsiasi beveik dvejus metus ir, anot Gazos sveikatos pareigūnų, jau nusinešė daugiau nei 63 tūkst. palestiniečių gyvybių.
