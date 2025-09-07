Karas Ukrainoje. Iš V. Putino sąjungininko Europoje – keisti pareiškimai: nori saugumo garantijų Rusijai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė Vladimiro Putino siūlymą surengti dvišalį susitikimą Maskvoje ir pasiūlė Rusijos vadovui atvykti į Kyjivą, praneša „Ukrinform“.
„Jis gali atvykti į Kyjivą. Aš negaliu vykti į Maskvą, kai mano šalis kasdien patiria raketų smūgius ir yra puolama. Negaliu vykti į šio teroristo sostinę“, – interviu „ABC News“ sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, tikrasis V. Putino pasiūlymo tikslas – toliau atidėlioti jų susitikimą.
Ukrainos prezidentas teigė esąs pasirengęs susitikimui bet kokiu formatu.
Jo nuomone, V. Putinas „žaidžia žaidimus su Jungtinėmis Valstijomis“.
„Jei žmogus nenori susitikti karo metu, jis, be abejo, gali pasiūlyti kažką, kas man ar kitiems nepriimtina“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Kaip pranešta anksčiau, penktadienį V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu, bet tik Maskvoje.
Užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha sakė, kad surengti Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimą šiuo metu yra pasirengusios septynios šalys, bet šis tikrai nevyksiąs Maskvoje. Tarp kandidačių minimos Austrija, Vatikanas, Šveicarija, Turkija ir trys Persijos įlankos šalys.
Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad „mielai“ priimtų Rusijos ir Kinijos vadovus per 2026 m. Majamyje vyksiantį G20 aukščiausiojo lygio susitikimą, rašo „Kyiv Independent“.
Kitų metų G20 susitikimas – didžiausių pasaulio ekonomikų forumas – vyks „Trump National Doral“ golfo aikštyne Floridoje, pranešė JAV prezidentas per spaudos konferenciją Ovaliajame kabinete.
Be 19 valstybių narių, ES ir Afrikos Sąjungos, D. Trumpas sakė ketinantis pakviesti papildomų stebėtojų, įskaitant Lenkiją.
Paklaustas, ar Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas turėtų prisijungti prie renginio, D. Trumpas atsakė, kad „mielai prisijungtų, jei norėtų“.
JAV prezidentas pridūrė, kad V. Putinas ir Xi galėtų prisijungti kaip „stebėtojai“, nors Rusija ir Kinija yra visateisės grupės narės.
JAV, Ukraina, Donaldas Trumpas (Donald Trump)
